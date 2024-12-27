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Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%

Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%

Объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27-38% - с 48 до 30-35 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T03:15+0300

2024-12-27T03:15+0300

2024-12-27T03:15+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27-38% - с 48 до 30-35 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков, как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года", – говорится в нем. По прогнозу компании, спрос на жилье в 2025 году будет низким из-за высоких процентных ставок ипотечного кредитования. Средняя ключевая ставка в следующем году составит около 20%, считают в "Дом.РФ". "Номинальные цены на новостройки в 2025 году продолжат расти на уровне инфляции, то есть в реальном выражении – почти не изменятся", – говорится в обзоре. Как указывается в нем, на вторичном рынке рост цен будет немногим выше инфляции: спрос в этом сегменте поддержат сделки за наличные.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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