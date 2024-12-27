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Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%
Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38% - 27.12.2024, ПРАЙМ
Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%
Объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27-38% - с 48 до 30-35 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T03:15+0300
2024-12-27T03:15+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27-38% - с 48 до 30-35 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
"Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков, как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года", – говорится в нем.
По прогнозу компании, спрос на жилье в 2025 году будет низким из-за высоких процентных ставок ипотечного кредитования. Средняя ключевая ставка в следующем году составит около 20%, считают в "Дом.РФ".
"Номинальные цены на новостройки в 2025 году продолжат расти на уровне инфляции, то есть в реальном выражении – почти не изменятся", – говорится в обзоре.
Как указывается в нем, на вторичном рынке рост цен будет немногим выше инфляции: спрос в этом сегменте поддержат сделки за наличные.
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недвижимость, бизнес, москва, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Дом.РФ
Объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%
"Дом.РФ": объем новых проектов жилья в России в 2025 году сократится на 27-38%
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем новых проектов жилищного строительства в России в 2025 году сократится на 27-38% - с 48 до 30-35 миллионов квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
"Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с вводом в 2025 году, но слабый спрос приведет к снижению запусков, как следствие, увеличатся риски падения ввода жилья в эксплуатацию с 2027 года", – говорится в нем.
По прогнозу компании, спрос на жилье в 2025 году будет низким из-за высоких процентных ставок ипотечного кредитования. Средняя ключевая ставка в следующем году составит около 20%, считают в "Дом.РФ".
"Номинальные цены на новостройки в 2025 году продолжат расти на уровне инфляции, то есть в реальном выражении – почти не изменятся", – говорится в обзоре.
Как указывается в нем, на вторичном рынке рост цен будет немногим выше инфляции: спрос в этом сегменте поддержат сделки за наличные.