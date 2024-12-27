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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на вино

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на вино - 27.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на вино

Каждый третий россиянин готов заплатить за бутылку вина от 500 до 1000 рублей, а каждый пятый - не более 500 рублей, и только 9% россиян готовы потрать на вино... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T04:40+0300

2024-12-27T04:40+0300

2024-12-27T04:40+0300

бизнес

экономика

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов заплатить за бутылку вина от 500 до 1000 рублей, а каждый пятый - не более 500 рублей, и только 9% россиян готовы потрать на вино больше 2 тысяч рублей, выяснила виноторговая компания Fort, данные исследования которой есть у РИА Новости. "Каждый третий участник опроса готов платить за бутылку вина от 500 до 1000 рублей (32%). Еще 14% выбирают вина ценой от 1000 до 2000 рублей, а 9% готовы тратить на вино еще больше. Лишь 21% предпочитают варианты дешевле 500 рублей. При этом 24% заявили, что при выборе вина для них важнее качество, а не цена, даже если она оказывается высокой", - рассказали в компании. Чаще всего россияне обращают внимание на страну происхождения напитка и сорт винограда. Скидки и акции являются решающим фактором только для 12% покупателей, а 6% респондентов обращают свое внимание только на красивое оформление этикетки. Дистрибьютор выяснил также, что треть россиян считают, что разбираются в вине: из них 28% знают основы, но не считают себя экспертами, а 12% уверены, что хорошо ориентируются в мире вин. "Каждый четвертый россиянин выбирает вино заранее, опираясь на рекомендации. При этом 26% предпочитают не экспериментировать и покупают только те вина, которые уже пробовали и которые им понравились. Еще 18% имеют один-два любимых сорта и остаются верны только им", - отметили аналитики. Кроме того, каждый пятый участник исследования рассказал, что любит пробовать новинки и следит за редкими сортами или продукцией из нетрадиционных для отрасли стран, а 12% предпочитают сначала оценить напиток в ресторане, прежде чем приобретать его для домашнего употребления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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