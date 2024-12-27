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Опрос показал, сколько россиян хотят досрочно погасить кредиты

Опрос показал, сколько россиян хотят досрочно погасить кредиты - 27.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян хотят досрочно погасить кредиты

Каждый четвертый россиянин (23%), имеющий кредиты, старается по максимуму погасить их перед наступлением нового года, чтобы начать его "с чистого листа",... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T06:25+0300

2024-12-27T06:25+0300

2024-12-27T06:25+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин (23%), имеющий кредиты, старается по максимуму погасить их перед наступлением нового года, чтобы начать его "с чистого листа", посчитали для РИА Новости в Webbankir. Исследование проводилось среди экономически активного населения, размер выборки - 3 тысячи человек. "Почти четверть россиян, имеющих кредиты, стремятся по максимуму погасить свои обязательства перед финансовыми организациями, чтобы начать Новый год с "чистого листа"... О стремлении досрочно расплатиться по кредитам заявили 23% участников исследования", - говорится в сообщении. Согласно исследованию, 36,3% опрошенных признались, что тоже хотели бы войти в Новый год свободными от долговых обязательств, но это не представляется возможным. Остальные 40,7% респондентов отметили, что не имеют такой цели - то есть "магия Нового года" никак не влияет на график их платежей банкам и МФО. "Для людей свойственно планировать свою жизнь, в том числе ставить финансовые цели, в зависимости от красивых дат, к каковым, безусловно, относится 1 января. Кроме того, в конце декабря многие компании выплачивают премии и бонусы, которые могут быть направлены сотрудниками на снижение долговой нагрузки", - комментируют результаты аналитики Webbankir. При этом 5,2% опрошенных признались, что на праздники им скорее всего понадобятся новые кредиты, а 3,2% сказали, что уже взяли их. Еще 9% не намерены обращаться в финансовые организации на Новый год, но все же не исключают такую возможность. Подавляющее большинство опрошенных (82,6%) сообщили, что точно не станут брать новые кредиты. Почти 40% участников опроса рассказали, что откладывают средства на новогодние праздники заранее - из них 9% делают это на протяжении всего года, 13,5% откладывают деньги в течение нескольких месяцев. Однако чаще всего люди задумываются о новогодних накоплениях с ноября: об этом заявили 16,8% опрошенных. В исследовании сообщается, что среди тех, кто не делает специальных сбережений, 35,5% отмечают, что особо не тратят деньги на праздниках. Среди опрошенных 14,2% объясняют свой ответ тем, что обычно доходов хватает и так, а 11% надеются на новогоднюю премию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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