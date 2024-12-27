https://1prime.ru/20241227/oreshnik-853916560.html
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника" - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"
Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T20:49+0300
2024-12-27T20:49+0300
2024-12-27T21:04+0300
вооружения
германия
защита
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.По данным издания, после применения "Орешника" на Украине немецкое внешнеполитическое ведомство поручило экспертам бундесвера проанализировать возможности Германии противостоять теоретической атаке с использованием указанных ракет.Похоже, результаты анализа расстроили авторов Bild. "Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", - говорится в статье. - У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против этих баллистических ракет".При этом в документе МИД, на который ссылается издание, говорится, что системы ПВО Patriot не способны противостоять "Орешнику" ввиду высокой скорости, маневренности этих ракет, а также наличием у них разделяющихся головных частей."Любой перехват был бы, скорее, счастливой случайностью", - цитируется документ МИД в статье.
https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890869.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, защита, "орешник"
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, защита, "Орешник"
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"
Bild: Германия практически беззащитна против российской системы "Орешник"
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.
По данным издания, после применения "Орешника" на Украине немецкое внешнеполитическое ведомство поручило экспертам бундесвера проанализировать возможности Германии противостоять теоретической атаке с использованием указанных ракет.
Похоже, результаты анализа расстроили авторов Bild. "Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", - говорится в статье. - У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против этих баллистических ракет".
При этом в документе МИД, на который ссылается издание, говорится, что системы ПВО Patriot не способны противостоять "Орешнику" ввиду высокой скорости, маневренности этих ракет, а также наличием у них разделяющихся головных частей.
Путин высказался о повторном применении "Орешника"
"Любой перехват был бы, скорее, счастливой случайностью", - цитируется документ МИД в статье.