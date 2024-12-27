https://1prime.ru/20241227/oreshnik-853916560.html

В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"

В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника" - 27.12.2024, ПРАЙМ

В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"

Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T20:49+0300

2024-12-27T20:49+0300

2024-12-27T21:04+0300

вооружения

германия

защита

"орешник"

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.По данным издания, после применения "Орешника" на Украине немецкое внешнеполитическое ведомство поручило экспертам бундесвера проанализировать возможности Германии противостоять теоретической атаке с использованием указанных ракет.Похоже, результаты анализа расстроили авторов Bild. "Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", - говорится в статье. - У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против этих баллистических ракет".При этом в документе МИД, на который ссылается издание, говорится, что системы ПВО Patriot не способны противостоять "Орешнику" ввиду высокой скорости, маневренности этих ракет, а также наличием у них разделяющихся головных частей."Любой перехват был бы, скорее, счастливой случайностью", - цитируется документ МИД в статье.

https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890869.html

германия

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германия, защита, "орешник"