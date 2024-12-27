Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника" - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241227/oreshnik-853916560.html
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника" - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"
Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T20:49+0300
2024-12-27T21:04+0300
вооружения
германия
защита
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.По данным издания, после применения "Орешника" на Украине немецкое внешнеполитическое ведомство поручило экспертам бундесвера проанализировать возможности Германии противостоять теоретической атаке с использованием указанных ракет.Похоже, результаты анализа расстроили авторов Bild. "Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", - говорится в статье. - У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против этих баллистических ракет".При этом в документе МИД, на который ссылается издание, говорится, что системы ПВО Patriot не способны противостоять "Орешнику" ввиду высокой скорости, маневренности этих ракет, а также наличием у них разделяющихся головных частей."Любой перехват был бы, скорее, счастливой случайностью", - цитируется документ МИД в статье.
https://1prime.ru/20241226/oreshnik-853890869.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, защита, "орешник"
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, защита, "Орешник"
20:49 27.12.2024 (обновлено: 21:04 27.12.2024)
 
В Германии оценили уровень защищенности от "Орешника"

Bild: Германия практически беззащитна против российской системы "Орешник"

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Германия, по сути, беззащитна против ракетной системы Российской Федерации "Орешник". Об этом рассказывается в публикации Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства иностранных дел ФРГ.
По данным издания, после применения "Орешника" на Украине немецкое внешнеполитическое ведомство поручило экспертам бундесвера проанализировать возможности Германии противостоять теоретической атаке с использованием указанных ракет.
Похоже, результаты анализа расстроили авторов Bild. "Горькое осознание: Германия была бы беззащитна против нападения с применением "Орешника", - говорится в статье. - У бундесвера с его системами Patriot сейчас нет действенной защиты против этих баллистических ракет".
При этом в документе МИД, на который ссылается издание, говорится, что системы ПВО Patriot не способны противостоять "Орешнику" ввиду высокой скорости, маневренности этих ракет, а также наличием у них разделяющихся головных частей.
Применение новейшей ракеты Орешник
Путин высказался о повторном применении "Орешника"
Вчера, 20:02
"Любой перехват был бы, скорее, счастливой случайностью", - цитируется документ МИД в статье.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯзащита"Орешник"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала