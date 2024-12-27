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Группа ПСБ запустила продажи ОСАГО в новых регионах России

Группа ПСБ запустила продажи ОСАГО в новых регионах России - 27.12.2024, ПРАЙМ

Группа ПСБ запустила продажи ОСАГО в новых регионах России

Группа Промсвязьбанка запустила продажи полисов ОСАГО в новых регионах РФ - помимо банковских офисов приобрести полис можно в почтовых отделениях, а также в МФЦ | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:10+0300

2024-12-27T14:10+0300

2024-12-27T14:10+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Группа Промсвязьбанка запустила продажи полисов ОСАГО в новых регионах РФ - помимо банковских офисов приобрести полис можно в почтовых отделениях, а также в МФЦ Луганской народной республики, говорится в пресс-релизе группы. "Группа ПСБ запустила продажи страховых полисов ОСАГО во всех почтовых отделениях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в центрах госуслуг "Мои документы" (МФЦ) Луганской Народной Республики. Приобрести полис можно по партнерской программе в онлайн-формате", - указывается в сообщении. Для покупки клиенту необходимо отсканировать мобильным телефоном QR-код, размещенный на информационных щитах в отделениях ПСБ, почтовой связи и МФЦ, зарегистрироваться в личном кабинете и внести паспортные данные гражданина РФ, номер свидетельства о регистрации и паспорта транспортного средства, номер водительского удостоверения. Система автоматически рассчитает стоимость полиса и предложит оплатить его онлайн. После оформления страховой полис придет на электронную почту, указанную при регистрации, поясняется в сообщении. Приобретение полиса ОСАГО доступно также онлайн на сайте ПСБ, в банковских отделениях и через операторов контакт-центра – номер горячей линии можно уточнить в ближайшем офисе банка, добавляется там же. "Страхование автогражданской ответственности с 1 января 2025 года станет обязательным в новых регионах России. Чтобы приобретение полисов ОСАГО было для автовладельцев максимально комфортным и оперативным, мы предлагаем оформление не только в банковских офисах, но и в отделениях почтовой связи, а также в МФЦ. Полис обеспечит надежную защиту от непредвиденных затрат при ДТП: водителю не придется оплачивать расходы на восстановление чужого автомобиля или платить компенсацию за нанесение вреда здоровью", – приводится в сообщении комментарий директора департамента развития небанковских сервисов ПСБ Владимира Мужельского.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, псб, осаго