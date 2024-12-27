Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/ozon-853904785.html
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию - 27.12.2024, ПРАЙМ
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:15+0300
2024-12-27T13:15+0300
экономика
россия
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/61/832966153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8217f9c266d91180087ef739223bceb0.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании. "Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию на общем собрании 27 декабря. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении. В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более чем на несколько недель. Это необходимо для того, чтобы конвертировать депозитарные расписки в акции МКПАО, которые впоследствии будут доступны всем инвесторам. Акционеры заранее получат уведомления об этом. В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании. В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что Ozon получил решение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию в российскую юрисдикцию до конца 2025 года. В апреле финансовый директор компании Игорь Герасимов сообщал, что Ozon стремится провести перерегистрацию компании с Кипра, уже в этом году могут быть предприняты действия, которые приблизят бизнес к реализации данного плана, однако существует ряд ограничений. Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре. Выручка компании в 2023 году выросла на 53%, до 424 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг - в 2,1 раза, превысив 1,75 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20241121/ozon-852993842.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/61/832966153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae38c7c2019d95033b4f63de4c0357b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ozon
Экономика, РОССИЯ, OZON
13:15 27.12.2024
 
Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию

Акционеры Ozon 27 декабря приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании.
"Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию на общем собрании 27 декабря. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении.
В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более чем на несколько недель. Это необходимо для того, чтобы конвертировать депозитарные расписки в акции МКПАО, которые впоследствии будут доступны всем инвесторам. Акционеры заранее получат уведомления об этом.
В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что Ozon получил решение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию в российскую юрисдикцию до конца 2025 года. В апреле финансовый директор компании Игорь Герасимов сообщал, что Ozon стремится провести перерегистрацию компании с Кипра, уже в этом году могут быть предприняты действия, которые приблизят бизнес к реализации данного плана, однако существует ряд ограничений.
Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре. Выручка компании в 2023 году выросла на 53%, до 424 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг - в 2,1 раза, превысив 1,75 триллиона рублей.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Товары гипермаркета OBI стали доступны на Ozon
21 ноября, 15:45
 
ЭкономикаРОССИЯOZON
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала