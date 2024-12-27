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Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию

Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию - 27.12.2024, ПРАЙМ

Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию

Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:15+0300

2024-12-27T13:15+0300

2024-12-27T13:15+0300

экономика

россия

ozon

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон", говорится в сообщении компании. "Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию на общем собрании 27 декабря. Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон")", - сказано в сообщении. В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более чем на несколько недель. Это необходимо для того, чтобы конвертировать депозитарные расписки в акции МКПАО, которые впоследствии будут доступны всем инвесторам. Акционеры заранее получат уведомления об этом. В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании. В июне текущего года статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что Ozon получил решение правительственной комиссии о том, что они должны провести редомициляцию в российскую юрисдикцию до конца 2025 года. В апреле финансовый директор компании Игорь Герасимов сообщал, что Ozon стремится провести перерегистрацию компании с Кипра, уже в этом году могут быть предприняты действия, которые приблизят бизнес к реализации данного плана, однако существует ряд ограничений. Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре. Выручка компании в 2023 году выросла на 53%, до 424 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг - в 2,1 раза, превысив 1,75 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241121/ozon-852993842.html

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