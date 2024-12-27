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"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине - 27.12.2024, ПРАЙМ
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"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине
"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине
Словакия предложила площадку для мирных переговоров по Украине, и Владимир Путин готов ее принять, говорится в материале издания Die Welt. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:19+0300
2024-12-27T12:19+0300
политика
россия
германия
словакия
переговоры
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Словакия предложила площадку для мирных переговоров по Украине, и Владимир Путин готов ее принять, говорится в материале издания Die Welt.Согласно изданию, российский лидер считает предложение "приемлемым" и отмечает, что Словакия занимает нейтральную позицию. Словакия, вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы, скептически относится к поддержке Украины и выступает за переговоры с Россией.Министерство иностранных дел Словакии также подтвердило готовность предоставить место для проведения возможных мирных переговоров."Шаг за шагом приближается, по крайней мере, прекращение огня", - отметил один из читателей издания.Другие пользователи отметили, что администрация Европейского союза отклонит предложение о прекращении боевых действий, не предпринимая сама никаких инициатив. Некоторые комментаторы выразили интерес, как бы позиция СМИ изменилась, если бы это предложение сделал Виктор Орбан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, германия, словакия, переговоры
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СЛОВАКИЯ, переговоры
12:19 27.12.2024
 
"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине

Die Welt: Путин готов сделать Словакию площадкой для мирных переговоров

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
© POOL
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Словакия предложила площадку для мирных переговоров по Украине, и Владимир Путин готов ее принять, говорится в материале издания Die Welt.
Согласно изданию, российский лидер считает предложение "приемлемым" и отмечает, что Словакия занимает нейтральную позицию. Словакия, вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы, скептически относится к поддержке Украины и выступает за переговоры с Россией.
Министерство иностранных дел Словакии также подтвердило готовность предоставить место для проведения возможных мирных переговоров.
"Шаг за шагом приближается, по крайней мере, прекращение огня", - отметил один из читателей издания.
Другие пользователи отметили, что администрация Европейского союза отклонит предложение о прекращении боевых действий, не предпринимая сама никаких инициатив. Некоторые комментаторы выразили интерес, как бы позиция СМИ изменилась, если бы это предложение сделал Виктор Орбан.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Путин: Россия не против, чтобы переговоры по Украине прошли в Словакии
Вчера, 20:34
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯСЛОВАКИЯпереговоры
 
 
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