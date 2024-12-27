https://1prime.ru/20241227/peregovory-853903361.html

"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине

"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Шаг за шагом": немцы поддержали инициативу Словакии по Украине

Словакия предложила площадку для мирных переговоров по Украине, и Владимир Путин готов ее принять, говорится в материале издания Die Welt. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T12:19+0300

2024-12-27T12:19+0300

2024-12-27T12:19+0300

политика

россия

германия

словакия

переговоры

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Словакия предложила площадку для мирных переговоров по Украине, и Владимир Путин готов ее принять, говорится в материале издания Die Welt.Согласно изданию, российский лидер считает предложение "приемлемым" и отмечает, что Словакия занимает нейтральную позицию. Словакия, вместе с другими странами Центральной и Восточной Европы, скептически относится к поддержке Украины и выступает за переговоры с Россией.Министерство иностранных дел Словакии также подтвердило готовность предоставить место для проведения возможных мирных переговоров."Шаг за шагом приближается, по крайней мере, прекращение огня", - отметил один из читателей издания.Другие пользователи отметили, что администрация Европейского союза отклонит предложение о прекращении боевых действий, не предпринимая сама никаких инициатив. Некоторые комментаторы выразили интерес, как бы позиция СМИ изменилась, если бы это предложение сделал Виктор Орбан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241226/peregovory-853891205.html

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россия, германия, словакия, переговоры