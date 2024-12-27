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МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
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МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:30+0300
2024-12-27T16:30+0300
политика
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД России."Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.В МИД отметили, что расследованием причин катастрофы занимаются соответствующие профильные ведомства. МИД России считает попытки пиара на фоне этой трагедии несерьезными и неприемлемыми.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау 25 декабря из-за столкновения судна со стаей птиц.
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россия, казахстан
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
16:30 27.12.2024
 
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау

МИД: РФ не вела переговоров с МИД Казахстана по версии авиакатастрофы в Актау

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД России.
"Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.
В МИД отметили, что расследованием причин катастрофы занимаются соответствующие профильные ведомства. МИД России считает попытки пиара на фоне этой трагедии несерьезными и неприемлемыми.
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау 25 декабря из-за столкновения судна со стаей птиц.
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