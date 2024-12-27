https://1prime.ru/20241227/peregovory-853910568.html

МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау

МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ

МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау

Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T16:30+0300

2024-12-27T16:30+0300

2024-12-27T16:30+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД России."Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.В МИД отметили, что расследованием причин катастрофы занимаются соответствующие профильные ведомства. МИД России считает попытки пиара на фоне этой трагедии несерьезными и неприемлемыми.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау 25 декабря из-за столкновения судна со стаей птиц.

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