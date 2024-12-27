https://1prime.ru/20241227/peregovory-853910568.html
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T16:30+0300
2024-12-27T16:30+0300
2024-12-27T16:30+0300
политика
россия
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД России."Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.В МИД отметили, что расследованием причин катастрофы занимаются соответствующие профильные ведомства. МИД России считает попытки пиара на фоне этой трагедии несерьезными и неприемлемыми.Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау 25 декабря из-за столкновения судна со стаей птиц.
https://1prime.ru/20241227/kreml-853904241.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6c9d6aeeacbf40e785caf9d62b9b8893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
МИД: Москва не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
МИД: РФ не вела переговоров с МИД Казахстана по версии авиакатастрофы в Актау
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российская сторона не проводила переговоры с Азербайджаном и Казахстаном относительно выработки версий авиакатастрофы под Актау, говорится в сообщении МИД России.
"Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.
В МИД отметили, что расследованием причин катастрофы занимаются соответствующие профильные ведомства. МИД России считает попытки пиара на фоне этой трагедии несерьезными и неприемлемыми.
Самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау 25 декабря из-за столкновения судна со стаей птиц.
В Кремле объяснили отказ комментировать крушение самолета под Актау