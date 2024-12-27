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Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров
Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров - 27.12.2024, ПРАЙМ
Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров в пятницу. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:33+0300
2024-12-27T00:33+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров в пятницу. "Метростроители завершили работы на станции "Горный институт". С 27 декабря она полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюль будет открыт на вход и выход", - сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал открытие станции "Горный институт" переломным событием. "Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты", - отметил губернатор. Беглов поблагодарил инженеров и рабочих, всех, кто принимал участие в строительстве и пуске станции. "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. Она станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове. Последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили сразу три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".
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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
00:33 27.12.2024
 
Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров

Станция метро "Горный институт" в Петербурге откроется для пассажиров в пятницу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Станция метро "Горный институт" в Санкт-Петербурге откроется для пассажиров в пятницу.
"Метростроители завершили работы на станции "Горный институт". С 27 декабря она полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии. Вестибюль будет открыт на вход и выход", - сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он назвал открытие станции "Горный институт" переломным событием. "Мы преодолели кризис, сохранили уникальный коллектив метростроевцев. И сегодня видим первые результаты", - отметил губернатор.
Беглов поблагодарил инженеров и рабочих, всех, кто принимал участие в строительстве и пуске станции.
"Горный институт" станет одной из самых глубоких станций петербургского метро – некоторые работы в перегонных тоннелях велись на глубине около 70 метров под землей. Она станет третьей станцией метрополитена на Васильевском острове.
Последний раз новые станции метро открывались в Петербурге в октябре 2019 года, когда запустили сразу три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
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