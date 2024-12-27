https://1prime.ru/20241227/pmi--853898190.html

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 50,8 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 50,8 пункта - 27.12.2024, ПРАЙМ

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 50,8 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта с 51,3 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:26+0300

2024-12-27T09:26+0300

2024-12-27T09:26+0300

россия

индекс pmi обрабатывающих отраслей

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта с 51,3 пункта в ноябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности в декабре составил 50,8 пункта, немного снизившись по сравнению с 51,3 пункта в ноябре, что свидетельствует лишь о незначительном улучшении состояния производственного сектора. Степень укрепления условий деятельности была ниже среднего", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

https://1prime.ru/20241202/indeks-853245637.html

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россия, индекс pmi обрабатывающих отраслей