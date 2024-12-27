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AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России - 27.12.2024, ПРАЙМ
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AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России - 27.12.2024, ПРАЙМ
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:48+0300
2024-12-27T15:48+0300
россия
азербайджан
полеты
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов с 28 декабря 2024 года."Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что Это решение было принято после катастрофы самолета Embraer 190 компании AZAL Airlines, который разбился близ Актау после столкновения со стаей птиц.Другой рейс компании, направленный из Баку в Минеральные Воды, также вынужден был вернуться из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Приостановка полетов будет действовать до завершения расследования крушения самолета.
https://1prime.ru/20241227/samolet-853907579.html
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россия, азербайджан, полеты
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, полеты
15:48 27.12.2024
 
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России

AZAL приостановила полеты из Баку во Владикавказ, Саратов и Нижний Новгород

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов с 28 декабря 2024 года.
"Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Это решение было принято после катастрофы самолета Embraer 190 компании AZAL Airlines, который разбился близ Актау после столкновения со стаей птиц.
Другой рейс компании, направленный из Баку в Минеральные Воды, также вынужден был вернуться из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Приостановка полетов будет действовать до завершения расследования крушения самолета.
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В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау
14:49
 
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНполеты
 
 
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