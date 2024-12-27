https://1prime.ru/20241227/polety-853909149.html
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России - 27.12.2024, ПРАЙМ
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:48+0300
2024-12-27T15:48+0300
2024-12-27T15:48+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов с 28 декабря 2024 года."Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что Это решение было принято после катастрофы самолета Embraer 190 компании AZAL Airlines, который разбился близ Актау после столкновения со стаей птиц.Другой рейс компании, направленный из Баку в Минеральные Воды, также вынужден был вернуться из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Приостановка полетов будет действовать до завершения расследования крушения самолета.
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россия, азербайджан, полеты
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, полеты
AZAL объявила о приостановке полетов из Баку в еще три города России
AZAL приостановила полеты из Баку во Владикавказ, Саратов и Нижний Новгород
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Азербайджанские авиалинии (AZAL) объявили о приостановке полетов из Баку в 10 российских городов, включая Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов с 28 декабря 2024 года.
"Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Это решение было принято после катастрофы самолета Embraer 190 компании AZAL Airlines, который разбился близ Актау после столкновения со стаей птиц.
Другой рейс компании, направленный из Баку в Минеральные Воды, также вынужден был вернуться из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Приостановка полетов будет действовать до завершения расследования крушения самолета.
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау