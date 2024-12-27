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Правительство обсудит выделение средств Росавиации - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство обсудит выделение средств Росавиации
Правительство обсудит выделение средств Росавиации - 27.12.2024, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств Росавиации
Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит выделение средств в адрес Росавиации - для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:17+0300
2024-12-27T00:17+0300
бизнес
москва
рф
росавиация
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит выделение средств в адрес Росавиации - для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчиков из-за действия спецтарифов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "О направлении Росавиации в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2024 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных ими доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами", - указывается в сообщении планируемый к обсуждению вопрос. Уточняется, что проект соответствующего распоряжения подготовлен в целях возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок по специальному тарифу с 1 июля по 31 августа 2024 года (включительно) по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении.
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бизнес, москва, рф, росавиация
Бизнес, МОСКВА, РФ, Росавиация
00:17 27.12.2024
 
Правительство обсудит выделение средств Росавиации

Правительство обсудит выделение средств Росавиации для возмещения доходов перевозчиков

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит выделение средств в адрес Росавиации - для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчиков из-за действия спецтарифов, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О направлении Росавиации в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2024 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных ими доходов от осуществления воздушных перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами", - указывается в сообщении планируемый к обсуждению вопрос.
Уточняется, что проект соответствующего распоряжения подготовлен в целях возмещения недополученных организациями воздушного транспорта доходов от осуществления воздушных перевозок по специальному тарифу с 1 июля по 31 августа 2024 года (включительно) по маршрутам из удаленных и труднодоступных населенных пунктов и в обратном направлении.
 
БизнесМОСКВАРФРосавиация
 
 
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