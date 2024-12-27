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Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР
Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР - 27.12.2024, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР
Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение Минпромторгу средств на предоставление субсидии "Российскому фонду технологического развития"... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
экономика
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технологии
москва
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минпромторг
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение Минпромторгу средств на предоставление субсидии "Российскому фонду технологического развития" (РФТР), сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития", - говорится в сообщении.
"Российский фонд технологического развития" является федеральным государственным автономным учреждением. Оно было создано в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Фонд осуществляет финансовую поддержку проектов по разработке и внедрению на предприятиях перспективных технологий. Также финансирует создание и внедрение в производство новой высокотехнологичной промышленной продукции. Таким образом РФТР помогает улучшить условия для создания и развития предприятий гражданских отраслей промышленности, а также сократить зависимость экономики России от импорта критически важных продуктов, оборудования и технологий.
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россия, технологии, москва, рф, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Технологии, МОСКВА, РФ, Минпромторг
Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР
Правительство обсудит выделение средств на предоставление субсидии РФТР
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение Минпромторгу средств на предоставление субсидии "Российскому фонду технологического развития" (РФТР), сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития", - говорится в сообщении.
"Российский фонд технологического развития" является федеральным государственным автономным учреждением. Оно было создано в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Фонд осуществляет финансовую поддержку проектов по разработке и внедрению на предприятиях перспективных технологий. Также финансирует создание и внедрение в производство новой высокотехнологичной промышленной продукции. Таким образом РФТР помогает улучшить условия для создания и развития предприятий гражданских отраслей промышленности, а также сократить зависимость экономики России от импорта критически важных продуктов, оборудования и технологий.