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Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР

Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР - 27.12.2024, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств на субсидии РФТР

Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение Минпромторгу средств на предоставление субсидии "Российскому фонду технологического развития"... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит выделение Минпромторгу средств на предоставление субсидии "Российскому фонду технологического развития" (РФТР), сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития", - говорится в сообщении. "Российский фонд технологического развития" является федеральным государственным автономным учреждением. Оно было создано в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ. Фонд осуществляет финансовую поддержку проектов по разработке и внедрению на предприятиях перспективных технологий. Также финансирует создание и внедрение в производство новой высокотехнологичной промышленной продукции. Таким образом РФТР помогает улучшить условия для создания и развития предприятий гражданских отраслей промышленности, а также сократить зависимость экономики России от импорта критически важных продуктов, оборудования и технологий.

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