https://1prime.ru/20241227/pravitelstvo-853893652.html
Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях
Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях - 27.12.2024, ПРАЙМ
Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях
Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение своих полномочий в части установления видов и условий бронирования в гостиницах, сообщает... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
бизнес
россия
экономика
москва
дума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893652.jpg?1735248076
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение своих полномочий в части установления видов и условий бронирования в гостиницах, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить полномочие Правительства по утверждению Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации нормой по установлению видов и условий бронирования в средствах размещения", - говорится в сообщении.
Как сообщал в декабре журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, Минэкономразвития рассчитывает, что в этом году правительство внесет в Думу законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях. Он также выражал надежду, что норма заработает в 2025 году.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, дума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Дума
Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях
Правительство обсудит расширение полномочий в части условий бронирования в отелях
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение своих полномочий в части установления видов и условий бронирования в гостиницах, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить полномочие Правительства по утверждению Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации нормой по установлению видов и условий бронирования в средствах размещения", - говорится в сообщении.
Как сообщал в декабре журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, Минэкономразвития рассчитывает, что в этом году правительство внесет в Думу законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях. Он также выражал надежду, что норма заработает в 2025 году.