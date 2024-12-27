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Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях

Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях - 27.12.2024, ПРАЙМ

Правительство обсудит расширение полномочий по бронированию в отелях

Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение своих полномочий в части установления видов и условий бронирования в гостиницах, сообщает... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение своих полномочий в части установления видов и условий бронирования в гостиницах, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроектом предлагается дополнить полномочие Правительства по утверждению Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации нормой по установлению видов и условий бронирования в средствах размещения", - говорится в сообщении. Как сообщал в декабре журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, Минэкономразвития рассчитывает, что в этом году правительство внесет в Думу законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях. Он также выражал надежду, что норма заработает в 2025 году.

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