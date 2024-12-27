https://1prime.ru/20241227/pravitelstvo-853893717.html

Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС

Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС - 27.12.2024, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС

Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

2024-12-27T00:21+0300

экономика

россия

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893717.jpg?1735248079

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования". Законопроект обеспечит возможность участия Российской Федерации в организации на правах государства-члена организации", - говорится в сообщении. Россия подписала Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования в декабре 2020 года. В рамках конвенции была учреждена Международная организация по морским средствам навигационного оборудования как межправительственная организация. В рамках конвенции закрепляются основные термины в область навигации водного транспорта. Одной из ключевых целей организации стало содействие в области обеспечения безопасности судоходства.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва