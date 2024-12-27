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Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС
Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС - 27.12.2024, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС
Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
2024-12-27T00:21+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования". Законопроект обеспечит возможность участия Российской Федерации в организации на правах государства-члена организации", - говорится в сообщении.
Россия подписала Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования в декабре 2020 года. В рамках конвенции была учреждена Международная организация по морским средствам навигационного оборудования как межправительственная организация. В рамках конвенции закрепляются основные термины в область навигации водного транспорта. Одной из ключевых целей организации стало содействие в области обеспечения безопасности судоходства.
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россия, бизнес, москва
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА
Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о ММС
Правительство рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит законопроект о ратификации конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О ратификации Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования". Законопроект обеспечит возможность участия Российской Федерации в организации на правах государства-члена организации", - говорится в сообщении.
Россия подписала Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования в декабре 2020 года. В рамках конвенции была учреждена Международная организация по морским средствам навигационного оборудования как межправительственная организация. В рамках конвенции закрепляются основные термины в область навигации водного транспорта. Одной из ключевых целей организации стало содействие в области обеспечения безопасности судоходства.