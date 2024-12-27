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Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год

Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год - 27.12.2024, ПРАЙМ

Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год

Правительство Японии на заседании кабинета министров в пятницу утвердило пакет основного бюджета на 2025 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T05:16+0300

2024-12-27T05:16+0300

2024-12-27T05:16+0300

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ТОКИО, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании кабинета министров в пятницу утвердило пакет основного бюджета на 2025 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную сумму более 115 триллионов иен (728,8 миллиарда долларов), расходы на оборону впервые превысят отметку в 8 триллионов иен (50,7 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо. Так, общий размер первоначального бюджета, который будет внесен на рассмотрение в ходе очередной сессии парламента Японии в январе, составляет 115,54 триллиона иен (732,23 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону обновят рекорд и составят 8,7 триллиона иен (55,14 миллиарда долларов). В частности, как отмечает агентство, бюджет предполагает выделение средств на разработку ракет дальнего действия для повышения возможностей поражения баз противника. Расходы на образование и науку составят 5,55 триллиона иен (35,17 миллиарда иен). Расходы на социальное обеспечение составят 38,28 триллионаиен (242,6 миллиарда долларов). Дотации региональным органам власти составят 19,8 триллиона йен (125,48 миллиарда долларов). Япония к 2027 году планирует довести совокупные оборонные расходы за 5 лет до 43 триллионов иен (273 миллиарда долларов по текущему курсу). Таким образом, оборонные расходы прогнозируемо будут расти с каждым годом. При этом пока правительство не решило вопрос об источнике финансирования: премьер-министр выступает за обеспечение роста военных расходов за счет повышения налогов на бизнес, однако это направление имеет немало противников даже в самой правящей Либерально-демократической партии.

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мировая экономика, япония, токио