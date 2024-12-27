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Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год
Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год - 27.12.2024, ПРАЙМ
Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год
Правительство Японии на заседании кабинета министров в пятницу утвердило пакет основного бюджета на 2025 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T05:16+0300
2024-12-27T05:16+0300
экономика
мировая экономика
япония
токио
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ТОКИО, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании кабинета министров в пятницу утвердило пакет основного бюджета на 2025 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную сумму более 115 триллионов иен (728,8 миллиарда долларов), расходы на оборону впервые превысят отметку в 8 триллионов иен (50,7 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо. Так, общий размер первоначального бюджета, который будет внесен на рассмотрение в ходе очередной сессии парламента Японии в январе, составляет 115,54 триллиона иен (732,23 миллиарда долларов). Из них расходы на оборону обновят рекорд и составят 8,7 триллиона иен (55,14 миллиарда долларов). В частности, как отмечает агентство, бюджет предполагает выделение средств на разработку ракет дальнего действия для повышения возможностей поражения баз противника. Расходы на образование и науку составят 5,55 триллиона иен (35,17 миллиарда иен). Расходы на социальное обеспечение составят 38,28 триллионаиен (242,6 миллиарда долларов). Дотации региональным органам власти составят 19,8 триллиона йен (125,48 миллиарда долларов). Япония к 2027 году планирует довести совокупные оборонные расходы за 5 лет до 43 триллионов иен (273 миллиарда долларов по текущему курсу). Таким образом, оборонные расходы прогнозируемо будут расти с каждым годом. При этом пока правительство не решило вопрос об источнике финансирования: премьер-министр выступает за обеспечение роста военных расходов за счет повышения налогов на бизнес, однако это направление имеет немало противников даже в самой правящей Либерально-демократической партии.
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мировая экономика, япония, токио
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио
05:16 27.12.2024
 
Правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год

Киодо: правительство Японии утвердило бюджет на 2025 финансовый год на рекордную сумму

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ТОКИО, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии на заседании кабинета министров в пятницу утвердило пакет основного бюджета на 2025 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную сумму более 115 триллионов иен (728,8 миллиарда долларов), расходы на оборону впервые превысят отметку в 8 триллионов иен (50,7 миллиарда долларов), сообщает агентство Киодо.
Так, общий размер первоначального бюджета, который будет внесен на рассмотрение в ходе очередной сессии парламента Японии в январе, составляет 115,54 триллиона иен (732,23 миллиарда долларов).
Из них расходы на оборону обновят рекорд и составят 8,7 триллиона иен (55,14 миллиарда долларов). В частности, как отмечает агентство, бюджет предполагает выделение средств на разработку ракет дальнего действия для повышения возможностей поражения баз противника.
Расходы на образование и науку составят 5,55 триллиона иен (35,17 миллиарда иен). Расходы на социальное обеспечение составят 38,28 триллионаиен (242,6 миллиарда долларов). Дотации региональным органам власти составят 19,8 триллиона йен (125,48 миллиарда долларов).
Япония к 2027 году планирует довести совокупные оборонные расходы за 5 лет до 43 триллионов иен (273 миллиарда долларов по текущему курсу). Таким образом, оборонные расходы прогнозируемо будут расти с каждым годом. При этом пока правительство не решило вопрос об источнике финансирования: премьер-министр выступает за обеспечение роста военных расходов за счет повышения налогов на бизнес, однако это направление имеет немало противников даже в самой правящей Либерально-демократической партии.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯТокио
 
 
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