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Прибыль промпредприятий Китая за 11 месяцев упала на 4,7%

Прибыль промпредприятий Китая за 11 месяцев упала на 4,7% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Прибыль промпредприятий Китая за 11 месяцев упала на 4,7%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые одиннадцать месяцев 2024 года составила 6,667 триллиона юаней (около 928,5 миллиарда долларов), что на... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T06:58+0300

2024-12-27T06:58+0300

2024-12-27T06:58+0300

экономика

промышленность

китай

кнр

гонконг

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ПЕКИН, 27 дек – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первые одиннадцать месяцев 2024 года составила 6,667 триллиона юаней (около 928,5 миллиарда долларов), что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-ноябре 2024 года сократились на 13,2%, составив 1,079 триллиона юаней (150,2 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли снизилась на 4,6%, составив 4,852 триллиона юаней (675,7 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 10,9%, составив 735,37 миллиарда юаней (102,4 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первые 11 месяцев 2024 года упала на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий снизилась на 5,7%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня снизилась на 0,8%, а частных – на 1%.

китай

кнр

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промышленность, китай, кнр, гонконг