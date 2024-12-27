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Продажи жилья в новостройках в России за 11 месяцев снизились на 20%

Продажи жилья в новостройках в России за 11 месяцев снизились на 20% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Продажи жилья в новостройках в России за 11 месяцев снизились на 20%

Продажи жилья в новостройках в России после завершения программы массовой льготной ипотеки стабилизировались на уровне 2 миллиона квадратных метров в месяц, что | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T04:00+0300

2024-12-27T04:00+0300

2024-12-27T04:00+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Продажи жилья в новостройках в России после завершения программы массовой льготной ипотеки стабилизировались на уровне 2 миллиона квадратных метров в месяц, что примерно на 20% меньше среднего месячного уровня первого полугодия 2024 года, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "В целом за 11 месяцев 2024 года продажи квартир в строящемся жилье снизились умеренно – до 24,5 миллионов квадратных метров (-19% год к году) благодаря высокому спросу в первой половине года", – говорится в нем. Как подчеркивается в обзоре, сокращение продаж пока не сказывается на модели проектного финансирования застройщиков: в проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 47% площадей (при норме 42% с учетом текущего уровня стройготовности). Однако при сохранении высоких кредитных ставок и низкого объема продаж без дополнительных мер поддержки в зоне риска оказываются проекты с дальними сроками ввода и запуски новых проектов, предупреждают аналитики "Дом.РФ". "С начала года номинальные цены на строящееся жилье увеличились на 8,7% (практически на уровне инфляции), в том числе в первом полугодии 2024 года - на 5,4% когда наблюдался ажиотажный спрос. В июле-ноябре цены на новостройки продолжили расти (+3,1%), но уже ниже инфляции", – добавляется в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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