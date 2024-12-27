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Экс-разведчик США задал Рютте вопрос о России после его резкого заявления
Экс-разведчик США задал Рютте вопрос о России после его резкого заявления - 27.12.2024, ПРАЙМ
Экс-разведчик США задал Рютте вопрос о России после его резкого заявления
Экс-разведчик США Скотт Риттер задал вопрос генеральному секретарю НАТО о происшествии с повреждением электрического кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:22+0300
2024-12-27T10:22+0300
2024-12-27T10:22+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Экс-разведчик США Скотт Риттер задал вопрос генеральному секретарю НАТО о происшествии с повреждением электрического кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом он написал в социальной сети Х."Привет, Марк. А что насчет "Северного потока — 2? Спрашиваю для друга..." — отметил Риттер.Так он ответил на слова генсека альянса о том, что НАТО осуждает атаки на критически важную инфраструктуру.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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сша, нато, северные потоки
Политика, США, НАТО, Северные потоки
Экс-разведчик США задал Рютте вопрос о России после его резкого заявления
Риттер обратился к генсеку НАТО Рютте с вопросом про "Северный поток"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ.
Экс-разведчик США Скотт Риттер задал вопрос генеральному секретарю НАТО о происшествии с повреждением электрического кабеля между Финляндией и Эстонией. Об этом он написал
в социальной сети Х.
"Привет, Марк. А что насчет "Северного потока — 2? Спрашиваю для друга..." — отметил Риттер.
Так он ответил на слова генсека альянса о том, что НАТО осуждает атаки на критически важную инфраструктуру.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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