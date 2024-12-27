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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды - 27.12.2024, ПРАЙМ

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T04:16+0300

2024-12-27T04:16+0300

2024-12-27T04:16+0300

бизнес

москва

роспотребнадзор

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора заказов и устанавливают необходимость контроля за состоянием здоровья курьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор выпустил Методические рекомендации (МР 2.3.0352-24) для предприятий, осуществляющих доставку еды потребителям, включая магазины, объекты общественного питания, склады и производителей пищевой продукции. Эти рекомендации включают как обязательные правила, так и рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, доставляемых населению", - говорится в сообщении. Методические рекомендации детализируют общие требования к доставляемой продукции и ее изготовителям, в частности, заказ пищевых продуктов может быть оформлен только при наличии документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям, таким как свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии и ветеринарное свидетельство. Готовые блюда, доставляемые из предприятий общественного питания и объектов сервиса готовой еды, должны иметь соответствующую маркировку, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, рекомендации регламентируют планировку пунктов сбора заказов и разогрева, требования к сбору отходов, организацию процесса доставки с акцентом на многооборотную упаковку, контейнеры, транспортные средства, уточнили в ведомстве. Устанавливается также контроль за состоянием здоровья курьеров и требования к организации уборки, отметили в Роспотребнадзоре. Методические рекомендации направлены на повышение стандартов безопасности и качества при доставке еды, а также на защиту здоровья потребителей, пояснили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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