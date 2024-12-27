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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды - 27.12.2024, ПРАЙМ
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды
Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T04:16+0300
2024-12-27T04:16+0300
бизнес
москва
роспотребнадзор
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора заказов и устанавливают необходимость контроля за состоянием здоровья курьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роспотребнадзор выпустил Методические рекомендации (МР 2.3.0352-24) для предприятий, осуществляющих доставку еды потребителям, включая магазины, объекты общественного питания, склады и производителей пищевой продукции. Эти рекомендации включают как обязательные правила, так и рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, доставляемых населению", - говорится в сообщении. Методические рекомендации детализируют общие требования к доставляемой продукции и ее изготовителям, в частности, заказ пищевых продуктов может быть оформлен только при наличии документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям, таким как свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии и ветеринарное свидетельство. Готовые блюда, доставляемые из предприятий общественного питания и объектов сервиса готовой еды, должны иметь соответствующую маркировку, подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, рекомендации регламентируют планировку пунктов сбора заказов и разогрева, требования к сбору отходов, организацию процесса доставки с акцентом на многооборотную упаковку, контейнеры, транспортные средства, уточнили в ведомстве. Устанавливается также контроль за состоянием здоровья курьеров и требования к организации уборки, отметили в Роспотребнадзоре. Методические рекомендации направлены на повышение стандартов безопасности и качества при доставке еды, а также на защиту здоровья потребителей, пояснили в пресс-службе.
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бизнес, москва, роспотребнадзор
Бизнес, МОСКВА, Роспотребнадзор
04:16 27.12.2024
 
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки еды

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по качеству доставки готовой еды

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора заказов и устанавливают необходимость контроля за состоянием здоровья курьеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор выпустил Методические рекомендации (МР 2.3.0352-24) для предприятий, осуществляющих доставку еды потребителям, включая магазины, объекты общественного питания, склады и производителей пищевой продукции. Эти рекомендации включают как обязательные правила, так и рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, доставляемых населению", - говорится в сообщении.
Методические рекомендации детализируют общие требования к доставляемой продукции и ее изготовителям, в частности, заказ пищевых продуктов может быть оформлен только при наличии документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям, таким как свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии и ветеринарное свидетельство.
Готовые блюда, доставляемые из предприятий общественного питания и объектов сервиса готовой еды, должны иметь соответствующую маркировку, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, рекомендации регламентируют планировку пунктов сбора заказов и разогрева, требования к сбору отходов, организацию процесса доставки с акцентом на многооборотную упаковку, контейнеры, транспортные средства, уточнили в ведомстве. Устанавливается также контроль за состоянием здоровья курьеров и требования к организации уборки, отметили в Роспотребнадзоре.
Методические рекомендации направлены на повышение стандартов безопасности и качества при доставке еды, а также на защиту здоровья потребителей, пояснили в пресс-службе.
 
БизнесМОСКВАРоспотребнадзор
 
 
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