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Россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей
Россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей - 27.12.2024, ПРАЙМ
Россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей
Россияне за одиннадцать месяцев 2024 года потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 триллиона рублей, что превышает показатель за весь 2023 год,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T07:16+0300
2024-12-27T07:16+0300
бизнес
россия
экономика
москва
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне за одиннадцать месяцев 2024 года потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 триллиона рублей, что превышает показатель за весь 2023 год, подсчитали эксперты агентства "Автостат". "Согласно результатам исследования, в конце осени жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 584,9 млрд рублей. Это на 17,9% больше, чем в ноябре 2023-го (496,3 млрд рублей). При этом за 11 месяцев нынешнего года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили уже 6,3 трлн рублей, превысив показатель за весь прошлый год (5,8 трлн рублей)", - говорится в сообщении пресс-службы. Согласно исследованию, больше всего денег уходит на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. Так, в ноябре на них было потрачено 234,8 миллиарда рублей, что составляет 40,1% от общей суммы. Доля автомобилей в возрасте от пяти до девяти лет составила 29,3% или 171,1 миллиарда рублей. "Чуть больше денег в ноябре было потрачено на более "свежие" машины (возрастом до пяти лет) - 179 млрд рублей. При этом за год их доля заметно уменьшилась - с 32,8% до 30,6%", - рассказали в "Автостате". Доля подержанных "китайцев" в финансовой емкости рынка увеличилась с прошлого года вдвое - до 26,1 миллиарда рублей. При этом доля отечественных выросла в сравнении с прошлым годом с 8,7% до 9,4% и составила 55 миллиардов рублей.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА
07:16 27.12.2024
 
Россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей

"Автостат": россияне за 11 месяцев потратили на покупку подержанных машин 6,3 трлн рублей

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне за одиннадцать месяцев 2024 года потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 триллиона рублей, что превышает показатель за весь 2023 год, подсчитали эксперты агентства "Автостат".
"Согласно результатам исследования, в конце осени жители нашей страны потратили на покупку подержанных машин 584,9 млрд рублей. Это на 17,9% больше, чем в ноябре 2023-го (496,3 млрд рублей). При этом за 11 месяцев нынешнего года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили уже 6,3 трлн рублей, превысив показатель за весь прошлый год (5,8 трлн рублей)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно исследованию, больше всего денег уходит на покупку автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. Так, в ноябре на них было потрачено 234,8 миллиарда рублей, что составляет 40,1% от общей суммы. Доля автомобилей в возрасте от пяти до девяти лет составила 29,3% или 171,1 миллиарда рублей.
"Чуть больше денег в ноябре было потрачено на более "свежие" машины (возрастом до пяти лет) - 179 млрд рублей. При этом за год их доля заметно уменьшилась - с 32,8% до 30,6%", - рассказали в "Автостате".
Доля подержанных "китайцев" в финансовой емкости рынка увеличилась с прошлого года вдвое - до 26,1 миллиарда рублей. При этом доля отечественных выросла в сравнении с прошлым годом с 8,7% до 9,4% и составила 55 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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