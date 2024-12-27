https://1prime.ru/20241227/rspp--853909309.html
Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса
Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса - 27.12.2024, ПРАЙМ
Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса
Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T15:51+0300
2024-12-27T15:51+0300
2024-12-27T15:51+0300
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82714/99/827149940_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_24fca4f1561676f2033b84dea59a4de2.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин. Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли". "Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.
https://1prime.ru/20241227/turtsiya-853902552.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82714/99/827149940_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_6f243eff3e6e75eb673a82f705e44705.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставка банка россии
РОССИЯ, ставка Банка России
Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса
РСПП: высокая ключевая ставка ЦБ уже повлияла на российский бизнес
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин.
Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли".
"Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.
ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов