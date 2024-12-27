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Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса

Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса - 27.12.2024, ПРАЙМ

Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса

Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T15:51+0300

2024-12-27T15:51+0300

2024-12-27T15:51+0300

россия

ставка банка россии

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка уже оказала свое влияние на российский бизнес - снизились инвестиционная активность и корпоративное кредитование, заявил в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Высокая ставка действительно уже сказалась на замедлении инвестиционной активности компаний. И корпоративное кредитование стало уже снижаться, при том, что доля кредитов на обслуживание процентных расходов увеличивается, и доля кредитов на пополнение оборотных средств тоже растет", - сказал Шохин. Он добавил, что "мы видим, что на инвестиционные цели кредиты не привлекаются сейчас, тем более что во многих случаях компании сталкиваются с резким снижением, даже обнулением прибыли". "Поэтому нам хотелось бы, и, я так понимаю, Центральный банк прислушался к такому роду аргументам, действительно посмотреть, что происходит в результате повышения ставки и с точки зрения воздействия на инфляцию через снижение спроса на корпоративное кредитование и кредитование физических лиц. Что происходит с инфляцией, что происходит с цепочками поставок, с системой платежей и расчетов, как внутри страны, так и в трансграничных расчетах", - заключил Шохин.

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