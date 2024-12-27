https://1prime.ru/20241227/rubl-853896562.html

Рубль в 2023 году сохранил невысокую волатильность к юаню

Рубль в 2023 году сохранил невысокую волатильность к юаню - 27.12.2024, ПРАЙМ

Рубль в 2023 году сохранил невысокую волатильность к юаню

Рубль в уходящем году сохранил невысокую волатильность к юаню, которая, судя по диапазону торгов на Московской бирже, оказалась схожей с 2023 годом: диапазон... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T07:49+0300

2024-12-27T07:49+0300

2024-12-27T07:49+0300

рынки

рф

сша

москва

газпромбанк

минфин

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853896562.jpg?1735274972

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в уходящем году сохранил невысокую волатильность к юаню, которая, судя по диапазону торгов на Московской бирже, оказалась схожей с 2023 годом: диапазон его колебаний составил немногим более 4 рублей. Именно китайская валюта стала и остается главным биржевым валютным инструментом в России после того, как США наложили 12 июня санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня биржа не проводит торги долларами и евро, они ушли на "внебиржу" и в офшор, а российский валютный рынок окончательно "расслоился" на три сегмента. Но курс рубля остался рыночным, а желающие приобрести иностранную валюту легко могут это сделать по рыночному курсу. Юань заканчивал 2023 год на Московской бирже курсом на уровне 12,61 рубля, а затем, как раз в "санкционном" июне, его курс падал до 10,84 рубля. Однако в конце ноября он уходил до 15,16 рубля – в условиях санкций США по отношению к Газпромбанку, и к 26 декабря китайская валюта торгуется около 13,5 рубля (плюс 7% за год). Курсы доллара и евро после 12 июня имеет смысл отслеживать в формате официальных котировок ЦБ РФ. Валюта США завершила прошлый год на отметке 89,69 рубля, после чего, также в июне, её курс падал до 82,63 рубля, в ноябре взлетал до 109,58 рубля, однако к 26 декабря доллар стоил 99,61 рубля (плюс 11,1% за год) Официальный курс евро колебался в тех же временных рамках. Сначала он упал от 99,19 рубля до 89,09 рубля в июне. Затем был взлет до 116,14 рубля в ноябре. К 26 декабря евровалюта стоила 103,94 рубля (плюс 4,8% за год). Стоит отметить, что максимумы года у всех трёх валют соответствовали максимумам с марта 2022 года. ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОХИ "НЕДРУГОВ" НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ Рубль в начале года чувствовал себя уверенно. Это объяснялось валютными операциями ЦБ РФ на рынке в рамках бюджетного правила, которые оставались "продажными" в течение всего года, поскольку ЦБ в первом полугодии добавлял к операциям Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, а во втором – на 8,4 миллиарда. Однако эти продажи снижались с максимума в 16,7 миллиарда рублей в день до 0,6 миллиарда в апреле, потом колебались и в сентябре падали до минимума в 0,2 миллиарда рублей. К завершению года продажи составили 8,1 миллиарда рублей в день в условиях временной приостановки регулятором покупок валюты для минфина, объясняемой "курсовой волатильностью" в ноябре. Для поддержания ликвидности валютного рынка правительство РФ также сохраняло в течение всего года обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами. В итоге, по оценкам ЦБ РФ, они продавали в месяц валюты в объеме от 8 до 14,9 миллиарда долларов. Максимум пришелся на июнь, а минимум – на осень: в сентябре показатель равнялся 8,3 миллиарда, в октябре - 10,3 миллиарда долларов, в ноябре – 8 миллиардов. Таким образом, основным фактором курсообразования рубля были балансы валютных потоков, которые иногда подвергались негативному воздействию сложностей с прохождением внешнеторговых платежей через банки дружественных стран и в первую очередь Китая. А в середине года, после американских санкций, биржа приостановила торги долларами и евро. ПОЛГОДА С ЮАНЕМ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ Так началась юаневая эпоха на Московской бирже. Были опасения того, что после окончания действия разрешения минфина США на завершение операций на Московской бирже торги и юанем на ней прекратятся, однако они не подтвердились, и официальный курс юаня в России устанавливается по итогам биржевых торгов, а доллара и евро – по итогам внебиржевых. Между тем, валютная ликвидность, и так понемногу уходившая с биржи, стала еще быстрее растекаться по разным сегментам российского рынка: биржевому, внебиржевому и офшорному. А курс доллара к юаню в пересчете через рублевые пары подскакивал на несколько процентов по отношению к уровню на форексе. Сложности, возникавшие у банков с вводом и выводом юаней на Московскую биржу, делали их летом не очень интересными для импортеров. При этом на внебиржевом рынке юаней было недостаточно, и курс там был выше биржевого. Долларов и евро на внебиржевом рынке было и того меньше. А избыток рублей на офшорном рынке делал эти валюты еще более дорогими. Еще одним проявлением "расслоения" валютного рынка стал взлет в сентябре юаневой ставки денежного рынка на рекордные высоты - выше 200% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже. В этих условиях ЦБ РФ активно предлагал валюту в рамках операций своп, пик предложения пришелся как раз на конец августа - начало сентября, объем однодневного свопа тогда превышал 35 миллиардов юаней. Всего за год ЦБ РФ предоставил в рамках этих операций банкам более 1,5 триллиона юаней на сумму в 18,9 триллиона рублей. Однако в четвертом квартале ЦБ стал сокращать и лимиты, и объемы продаж валюты в рамках таких операций, настоятельно советуя банкам не использовать их для долгосрочного фондирования, а девалютизировать свои балансы. В итоге бизнес, похоже, даже несмотря на ноябрьские санкции в отношении Газпромбанка и подскочившей из-за этого курсовой волатильности, нашел пути для проведения внешнеторговых платежей. Это помогло курсу рубля отойти от минимумов года, который юань закрывает неподалеку от 13,5 рубля, а доллар – около 100 рублей.

рф

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рф, сша, москва, газпромбанк, минфин, минфин сша