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Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм
Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм - 27.12.2024, ПРАЙМ
Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм
В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 100,87... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T08:53+0300
2024-12-27T08:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
рубль
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853897615.jpg?1735278798
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 100,87 рубля, юань/рубль — на 0,66%, до 13,40 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 27 декабря: доллар — 99,2295 рубля, курс евро — 103,2997 рубля.25 декабря состоялся единый налоговый день, когда в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Несмотря на то что налоговый период завершен, рубль продолжает укрепляться перед новогодними праздниками. Четыре дня роста, и курс доллара на важной поддержке у нижней границы диапазона 100,00–105,50 рубля.Поскольку рубль не реагирует на внешний фон с других рынков, то исключаем из основных влияющих факторов укрепление доллара на Форекс и снижение нефтяных котировок. Не исключаю, что на рынок поступила валюта, которая висела из-за недавних санкций США против российских банков.Что касается будущих операций, Банк России с 9 января 2025 года возобновляет операции с валютой на рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года. Давайте разберем простыми словами, что это значит и как может повлиять на рубль.В первые дни после возобновления операций, с 9 по 14 января, ЦБ будет продавать валюту на сумму около 3,41 миллиарда рублей каждый день. Это может привести к небольшому укреплению рубля, поскольку на рынке появится дополнительное предложение долларов и евро.После 15 января и до конца июня 2025 года ситуация станет более гибкой. ЦБ будет каждый месяц определять, сколько валюты покупать или продавать, основываясь на планах Министерства финансов. Если ЦБ будет покупать валюту, это может создавать небольшое давление на рубль. Если же будет продавать — это обычно помогает рублю укрепляться.Все эти действия — часть так называемого "бюджетного правила", специального механизма, который помогает поддерживать стабильность нашей валюты. Это не экстренные меры, а обычная плановая работа финансовых властей для сглаживания резких колебаний курса рубля. В конце июня 2025 года ЦБ объявит новый план действий на вторую половину года.На нефтяном рынке наблюдалась низкая активность из-за праздников. В течение торговой сессии цены на Brent поднимались до $73,75. Основным драйвером роста стали новости о дополнительном стимулировании экономики Китая. Китайские политики планируют масштабную программу в размере 3 трлн юаней (411 млрд долларов) через выпуск специальных казначейских облигаций в 2025 году. Эти средства будут направлены на поддержку потребительских субсидий, модернизацию бизнес-оборудования и инвестиции в ключевые технологии и передовое производство.Несмотря на позитивные новости из Китая, рост цен на нефть остается сдержанным, что во многом объясняется низкой торговой активностью перед праздниками. Публикация еженедельных данных о запасах энергоносителей в США была перенесена на пятницу, 21:00 мск, в связи с праздниками.В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии баррель стоит $72,84. Цена остается торговаться в ценовом диапазоне 71,40–74,66 рубля. Вряд ли что изменится сегодня и в последние дни 2024 года.Курс доллара вернулся к нижней границе диапазона 100,00–105,50 рубля. Если отметка 100 рублей не устоит, тогда в первой половине января можно рассмотреть укрепление рубля до 99 рублей. Рубль сейчас только чувствителен к спросу и предложению, поэтому любое нарушение баланса вызовет на рынке резкие ценовые колебания в 1,5–3% в любую сторону.Индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 2766,57 п., индекс РТС — до 878,30 п. Индекс IMOEX продолжил восстанавливаться, поднявшись до 2776,33. Активность на рынке была только во время открытия основной торговой сессии. В течение дня индекс крутился вокруг уровня 2760 п. В конце года сигнал от ЦБ России стал триггером восстановления рынка. Максимальный объем по фьючерсам на индексы наблюдался 20 декабря, и ежедневно они падают. Рост на падающих объемах — плохой знак. Покупатели пытаются к концу года добраться до зоны 2815–2820, чтобы максимально ослабить продавцов. Текущее восстановление индекса воспринимаю как коррекцию к падению с 3521 до 2426.Пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом таймфрейме выступает отметка $97600.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, рубль, биткоин
Мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, рубль, Биткоин
08:53 27.12.2024
 

Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 100,87 рубля, юань/рубль — на 0,66%, до 13,40 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 27 декабря: доллар — 99,2295 рубля, курс евро — 103,2997 рубля.
25 декабря состоялся единый налоговый день, когда в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Несмотря на то что налоговый период завершен, рубль продолжает укрепляться перед новогодними праздниками. Четыре дня роста, и курс доллара на важной поддержке у нижней границы диапазона 100,00–105,50 рубля.
Поскольку рубль не реагирует на внешний фон с других рынков, то исключаем из основных влияющих факторов укрепление доллара на Форекс и снижение нефтяных котировок. Не исключаю, что на рынок поступила валюта, которая висела из-за недавних санкций США против российских банков.
Что касается будущих операций, Банк России с 9 января 2025 года возобновляет операции с валютой на рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года. Давайте разберем простыми словами, что это значит и как может повлиять на рубль.
В первые дни после возобновления операций, с 9 по 14 января, ЦБ будет продавать валюту на сумму около 3,41 миллиарда рублей каждый день. Это может привести к небольшому укреплению рубля, поскольку на рынке появится дополнительное предложение долларов и евро.
После 15 января и до конца июня 2025 года ситуация станет более гибкой. ЦБ будет каждый месяц определять, сколько валюты покупать или продавать, основываясь на планах Министерства финансов. Если ЦБ будет покупать валюту, это может создавать небольшое давление на рубль. Если же будет продавать — это обычно помогает рублю укрепляться.
Все эти действия — часть так называемого "бюджетного правила", специального механизма, который помогает поддерживать стабильность нашей валюты. Это не экстренные меры, а обычная плановая работа финансовых властей для сглаживания резких колебаний курса рубля. В конце июня 2025 года ЦБ объявит новый план действий на вторую половину года.
На нефтяном рынке наблюдалась низкая активность из-за праздников. В течение торговой сессии цены на Brent поднимались до $73,75. Основным драйвером роста стали новости о дополнительном стимулировании экономики Китая. Китайские политики планируют масштабную программу в размере 3 трлн юаней (411 млрд долларов) через выпуск специальных казначейских облигаций в 2025 году. Эти средства будут направлены на поддержку потребительских субсидий, модернизацию бизнес-оборудования и инвестиции в ключевые технологии и передовое производство.
Несмотря на позитивные новости из Китая, рост цен на нефть остается сдержанным, что во многом объясняется низкой торговой активностью перед праздниками. Публикация еженедельных данных о запасах энергоносителей в США была перенесена на пятницу, 21:00 мск, в связи с праздниками.
В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии баррель стоит $72,84. Цена остается торговаться в ценовом диапазоне 71,40–74,66 рубля. Вряд ли что изменится сегодня и в последние дни 2024 года.
Курс доллара вернулся к нижней границе диапазона 100,00–105,50 рубля. Если отметка 100 рублей не устоит, тогда в первой половине января можно рассмотреть укрепление рубля до 99 рублей. Рубль сейчас только чувствителен к спросу и предложению, поэтому любое нарушение баланса вызовет на рынке резкие ценовые колебания в 1,5–3% в любую сторону.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 2766,57 п., индекс РТС — до 878,30 п. Индекс IMOEX продолжил восстанавливаться, поднявшись до 2776,33. Активность на рынке была только во время открытия основной торговой сессии. В течение дня индекс крутился вокруг уровня 2760 п. В конце года сигнал от ЦБ России стал триггером восстановления рынка. Максимальный объем по фьючерсам на индексы наблюдался 20 декабря, и ежедневно они падают. Рост на падающих объемах — плохой знак. Покупатели пытаются к концу года добраться до зоны 2815–2820, чтобы максимально ослабить продавцов. Текущее восстановление индекса воспринимаю как коррекцию к падению с 3521 до 2426.
Пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.
Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.
Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом таймфрейме выступает отметка $97600.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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