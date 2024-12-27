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Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм

Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм - 27.12.2024, ПРАЙМ

Рубль и биткоин: укрепление и оптимизм

В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 100,87... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T08:53+0300

2024-12-27T08:53+0300

2024-12-27T08:53+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. В среду, 26 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 100,87 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 100,87 рубля, юань/рубль — на 0,66%, до 13,40 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 27 декабря: доллар — 99,2295 рубля, курс евро — 103,2997 рубля.25 декабря состоялся единый налоговый день, когда в бюджет были перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Несмотря на то что налоговый период завершен, рубль продолжает укрепляться перед новогодними праздниками. Четыре дня роста, и курс доллара на важной поддержке у нижней границы диапазона 100,00–105,50 рубля.Поскольку рубль не реагирует на внешний фон с других рынков, то исключаем из основных влияющих факторов укрепление доллара на Форекс и снижение нефтяных котировок. Не исключаю, что на рынок поступила валюта, которая висела из-за недавних санкций США против российских банков.Что касается будущих операций, Банк России с 9 января 2025 года возобновляет операции с валютой на рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года. Давайте разберем простыми словами, что это значит и как может повлиять на рубль.В первые дни после возобновления операций, с 9 по 14 января, ЦБ будет продавать валюту на сумму около 3,41 миллиарда рублей каждый день. Это может привести к небольшому укреплению рубля, поскольку на рынке появится дополнительное предложение долларов и евро.После 15 января и до конца июня 2025 года ситуация станет более гибкой. ЦБ будет каждый месяц определять, сколько валюты покупать или продавать, основываясь на планах Министерства финансов. Если ЦБ будет покупать валюту, это может создавать небольшое давление на рубль. Если же будет продавать — это обычно помогает рублю укрепляться.Все эти действия — часть так называемого "бюджетного правила", специального механизма, который помогает поддерживать стабильность нашей валюты. Это не экстренные меры, а обычная плановая работа финансовых властей для сглаживания резких колебаний курса рубля. В конце июня 2025 года ЦБ объявит новый план действий на вторую половину года.На нефтяном рынке наблюдалась низкая активность из-за праздников. В течение торговой сессии цены на Brent поднимались до $73,75. Основным драйвером роста стали новости о дополнительном стимулировании экономики Китая. Китайские политики планируют масштабную программу в размере 3 трлн юаней (411 млрд долларов) через выпуск специальных казначейских облигаций в 2025 году. Эти средства будут направлены на поддержку потребительских субсидий, модернизацию бизнес-оборудования и инвестиции в ключевые технологии и передовое производство.Несмотря на позитивные новости из Китая, рост цен на нефть остается сдержанным, что во многом объясняется низкой торговой активностью перед праздниками. Публикация еженедельных данных о запасах энергоносителей в США была перенесена на пятницу, 21:00 мск, в связи с праздниками.В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии баррель стоит $72,84. Цена остается торговаться в ценовом диапазоне 71,40–74,66 рубля. Вряд ли что изменится сегодня и в последние дни 2024 года.Курс доллара вернулся к нижней границе диапазона 100,00–105,50 рубля. Если отметка 100 рублей не устоит, тогда в первой половине января можно рассмотреть укрепление рубля до 99 рублей. Рубль сейчас только чувствителен к спросу и предложению, поэтому любое нарушение баланса вызовет на рынке резкие ценовые колебания в 1,5–3% в любую сторону.Индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, до 2766,57 п., индекс РТС — до 878,30 п. Индекс IMOEX продолжил восстанавливаться, поднявшись до 2776,33. Активность на рынке была только во время открытия основной торговой сессии. В течение дня индекс крутился вокруг уровня 2760 п. В конце года сигнал от ЦБ России стал триггером восстановления рынка. Максимальный объем по фьючерсам на индексы наблюдался 20 декабря, и ежедневно они падают. Рост на падающих объемах — плохой знак. Покупатели пытаются к концу года добраться до зоны 2815–2820, чтобы максимально ослабить продавцов. Текущее восстановление индекса воспринимаю как коррекцию к падению с 3521 до 2426.Пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом таймфрейме выступает отметка $97600.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют, рубль, биткоин