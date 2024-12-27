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Рубль дешевеет к юаню

Рубль дешевеет к юаню - 27.12.2024, ПРАЙМ

Рубль дешевеет к юаню

Курс рубля снижается к юаню в пятницу на Московской бирже после шести сессий роста, китайская валюта пытается вернуться к 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T18:05+0300

2024-12-27T18:05+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в пятницу на Московской бирже после шести сессий роста, китайская валюта пытается вернуться к 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск повышается на 3 копейки, до 13,43 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,37-13,54 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 150,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 0,38% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (-0,48% накануне). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,579 (7,305 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,7%. РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ Курс китайской валюты корректируется вверх после шести торговых сессий снижения подряд и направляется к уровню 13,5 рубля. "Кроме близкого завершения налогового периода, давление на курс рубля может оказывать фактор окончания торговой недели, который усиливается приближением длинных новогодних каникул", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также завтра, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, а длительный перерыв в торгах существенная часть инвесторов традиционно предпочитает находиться в иностранной валюте в качестве защитного актива", - добавляет он. Дополнительным драйвером всплеска волатильности валютных котировок может выступать решение Банка России с 27 декабря 2024 года устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, считает Бабин. "Не всем до конца ясны причины такого шага. Поэтому самой первой реакцией большинства участников рынка является желание застраховаться от неопределенности в защитных активах, одним из которых являются инвалюты. К тому же это наложилось на уменьшение рыночной ликвидности из-за последних торговых дней в году", - указывает он. ПРОГНОЗЫ Вероятно, до конца недели курс будет находиться в диапазоне сегодняшней сессии 13,37–13,54 рубля за юань, считает Бабин. После декабрьского решения Банка России вопрос о смягчении монетарной политики может ставиться острее на фоне роста внимания к замедлению кредитования и ужесточению неценовых (автономных) условий, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. "Тем не менее, важным противовесом на период первого квартала 2025 года, полагаем, останется риск переноса издержек предприятий на потребителей", - добавляет он, говоря об инфляционных факторах курсообразования рубля.

https://1prime.ru/20241226/rubl-853889119.html

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