Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль дешевеет к юаню - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/rubl-853914254.html
Рубль дешевеет к юаню
Рубль дешевеет к юаню - 27.12.2024, ПРАЙМ
Рубль дешевеет к юаню
Курс рубля снижается к юаню в пятницу на Московской бирже после шести сессий роста, китайская валюта пытается вернуться к 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:05+0300
2024-12-27T18:06+0300
экономика
мосбиржа
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75520/68/755206880_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_844546eea5510f97ca86981ee7cc0940.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в пятницу на Московской бирже после шести сессий роста, китайская валюта пытается вернуться к 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск повышается на 3 копейки, до 13,43 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,37-13,54 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 150,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 0,38% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (-0,48% накануне). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,579 (7,305 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,7%. РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ Курс китайской валюты корректируется вверх после шести торговых сессий снижения подряд и направляется к уровню 13,5 рубля. "Кроме близкого завершения налогового периода, давление на курс рубля может оказывать фактор окончания торговой недели, который усиливается приближением длинных новогодних каникул", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также завтра, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, а длительный перерыв в торгах существенная часть инвесторов традиционно предпочитает находиться в иностранной валюте в качестве защитного актива", - добавляет он. Дополнительным драйвером всплеска волатильности валютных котировок может выступать решение Банка России с 27 декабря 2024 года устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, считает Бабин. "Не всем до конца ясны причины такого шага. Поэтому самой первой реакцией большинства участников рынка является желание застраховаться от неопределенности в защитных активах, одним из которых являются инвалюты. К тому же это наложилось на уменьшение рыночной ликвидности из-за последних торговых дней в году", - указывает он. ПРОГНОЗЫ Вероятно, до конца недели курс будет находиться в диапазоне сегодняшней сессии 13,37–13,54 рубля за юань, считает Бабин. После декабрьского решения Банка России вопрос о смягчении монетарной политики может ставиться острее на фоне роста внимания к замедлению кредитования и ужесточению неценовых (автономных) условий, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. "Тем не менее, важным противовесом на период первого квартала 2025 года, полагаем, останется риск переноса издержек предприятий на потребителей", - добавляет он, говоря об инфляционных факторах курсообразования рубля.
https://1prime.ru/20241226/rubl-853889119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75520/68/755206880_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_2aae1720bdf32150a23904b78f79e413.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
18:05 27.12.2024 (обновлено: 18:06 27.12.2024)
 
Рубль дешевеет к юаню

Мосбиржа: рубль дешевеет к юаню после шести сессий роста

Начало торгов парой рубль-юань на бирже в Китае никак не повлияет на курс рубля - С.Швецов
Начало торгов парой рубль-юань на бирже в Китае никак не повлияет на курс рубля - С.Швецов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс рубля снижается к юаню в пятницу на Московской бирже после шести сессий роста, китайская валюта пытается вернуться к 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.52 мск повышается на 3 копейки, до 13,43 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,37-13,54 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 150,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 0,38% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (-0,48% накануне).
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,579 (7,305 на форексе), то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,7%.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Рубль повышается против юаня
Вчера, 18:10
РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ
Курс китайской валюты корректируется вверх после шести торговых сессий снижения подряд и направляется к уровню 13,5 рубля.
"Кроме близкого завершения налогового периода, давление на курс рубля может оказывать фактор окончания торговой недели, который усиливается приближением длинных новогодних каникул", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Хотя торги и будут проводиться в некоторые дни предстоящих официальных выходных, а также завтра, ликвидность в такие сессии обычно пониженная. К тому же многие не планируют пристально следить за рынком, а длительный перерыв в торгах существенная часть инвесторов традиционно предпочитает находиться в иностранной валюте в качестве защитного актива", - добавляет он.
Дополнительным драйвером всплеска волатильности валютных котировок может выступать решение Банка России с 27 декабря 2024 года устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, считает Бабин.
"Не всем до конца ясны причины такого шага. Поэтому самой первой реакцией большинства участников рынка является желание застраховаться от неопределенности в защитных активах, одним из которых являются инвалюты. К тому же это наложилось на уменьшение рыночной ликвидности из-за последних торговых дней в году", - указывает он.
ПРОГНОЗЫ
Вероятно, до конца недели курс будет находиться в диапазоне сегодняшней сессии 13,37–13,54 рубля за юань, считает Бабин.
После декабрьского решения Банка России вопрос о смягчении монетарной политики может ставиться острее на фоне роста внимания к замедлению кредитования и ужесточению неценовых (автономных) условий, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.
"Тем не менее, важным противовесом на период первого квартала 2025 года, полагаем, останется риск переноса издержек предприятий на потребителей", - добавляет он, говоря об инфляционных факторах курсообразования рубля.
 
ЭкономикаМосбиржарубльюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала