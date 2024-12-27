https://1prime.ru/20241227/rusal-853905042.html

"Русал" утвердил программу биржевых облигаций

"Русал" утвердил программу биржевых облигаций - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Русал" утвердил программу биржевых облигаций

Совет директоров "Русала" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:20+0300

2024-12-27T13:20+0300

2024-12-27T13:20+0300

россия

русал

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 500 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Сама программа является бессрочной. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении.

https://1prime.ru/20241226/obligatsii--853876265.html

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россия, русал