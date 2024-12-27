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"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года

"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года

EBITDA "Русснефти" по итогам 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей, заявил глава компании Евгений Толочек. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T14:27+0300

2024-12-27T14:27+0300

2024-12-27T14:27+0300

экономика

россия

русснефть

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. EBITDA "Русснефти" по итогам 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей, заявил глава компании Евгений Толочек. В 2023 году показатель EBITDA составил порядка 63 миллиардов рублей, сообщал он ранее. "Один из ключевых экономических показателей - EBITDA составил около 70 миллиардов рублей. Это хороший результат. Компания в ушедшем году не только выполнила масштабную программу капитальных вложений, но и почти на четверть сократила финансовые обязательства перед основным кредитором", - сказал Толочек в интервью корпоративной газете. Добыча "Русснефти" по итогам года ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн нефти и 2 миллиардов кубометров газа. За год было пробурено 120 скважин и построено 13 кустовых площадок, проложено 92 километра трубопроводов. "В новом, 2025 году мы наметили увеличить добычу нефти почти на 80 тысяч тонн при сохранении достаточно высокого показателя экономической эффективности EBITDA", - добавил Толочек. "Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

https://1prime.ru/20241216/russneft-853608265.html

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россия, русснефть