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"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/russneft-853907180.html
"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года
"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года
EBITDA "Русснефти" по итогам 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей, заявил глава компании Евгений Толочек. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T14:27+0300
2024-12-27T14:27+0300
экономика
россия
русснефть
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. EBITDA "Русснефти" по итогам 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей, заявил глава компании Евгений Толочек. В 2023 году показатель EBITDA составил порядка 63 миллиардов рублей, сообщал он ранее. "Один из ключевых экономических показателей - EBITDA составил около 70 миллиардов рублей. Это хороший результат. Компания в ушедшем году не только выполнила масштабную программу капитальных вложений, но и почти на четверть сократила финансовые обязательства перед основным кредитором", - сказал Толочек в интервью корпоративной газете. Добыча "Русснефти" по итогам года ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн нефти и 2 миллиардов кубометров газа. За год было пробурено 120 скважин и построено 13 кустовых площадок, проложено 92 километра трубопроводов. "В новом, 2025 году мы наметили увеличить добычу нефти почти на 80 тысяч тонн при сохранении достаточно высокого показателя экономической эффективности EBITDA", - добавил Толочек. "Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
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россия, русснефть
Экономика, РОССИЯ, Русснефть
14:27 27.12.2024
 
"Русснефть" намерена нарастить EBITDA по итогам 2024 года

"Русснефть" ожидает по итогам 2024 года нарастить EBITDA до 70 миллиардов рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОАО "РУССНЕФТЬ"
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. EBITDA "Русснефти" по итогам 2024 года составит порядка 70 миллиардов рублей, заявил глава компании Евгений Толочек.
В 2023 году показатель EBITDA составил порядка 63 миллиардов рублей, сообщал он ранее.
"Один из ключевых экономических показателей - EBITDA составил около 70 миллиардов рублей. Это хороший результат. Компания в ушедшем году не только выполнила масштабную программу капитальных вложений, но и почти на четверть сократила финансовые обязательства перед основным кредитором", - сказал Толочек в интервью корпоративной газете.
Добыча "Русснефти" по итогам года ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн нефти и 2 миллиардов кубометров газа. За год было пробурено 120 скважин и построено 13 кустовых площадок, проложено 92 километра трубопроводов.
"В новом, 2025 году мы наметили увеличить добычу нефти почти на 80 тысяч тонн при сохранении достаточно высокого показателя экономической эффективности EBITDA", - добавил Толочек.
"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
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