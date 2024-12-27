Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи с минимума декабря по вчерашний максимум взлетел свыше 400 пунктов, или +17% со дна. Грандиозное по величине и скорости ралли вызвано монетарной паузой ЦБ. А что будет, когда регулятор начнет снижать ключевую ставку? По нашим оценкам, это случится ближе к концу I полугодия 2025 г., а под занавес будущего года ожидается ставка около 16%. Если перевести это в стоимость акций, то индекс МосБиржи будет 3500 п., и это еще без дивидендов, или +27–37% доходности в ближайшие 12 месяцев.Сильнее рынка — акции Магнита (+3%). В январе будет дивиденд 560 руб., дивдоходность - более 11%, последний день для покупки бумаг для получения выплат значится 8 января. Курс на бирже взлетал выше 5200 руб. Ориентир на будущий год — 5500 руб.Слабее рынка — акции ВК (-3%). Они всегда очень волатильные: например, вчера в моменте было +3%, а день закрыт хуже всех на рынке. Ничего необычного. В январе ждем очередную попытку прорыва вверх круглых 300 руб. с локальным потенциалом к 320 руб.Рубль усилил рост, инвалюты переписали минимумы середины осени — доллар почти 99, евро у 103, а юань упал на 13,4. Факторов девальвации на конец года не было, а вот заработать на падении инвалют можно было, ну или хотя бы не потерять. Покупать на панике инвалюты слишком накладно. Кто это сделал в конце осени, уже в глубоком минусе свыше 10%. Примерно на текущих уровнях и закроется волатильный 2024 г.
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи с минимума декабря по вчерашний максимум взлетел свыше 400 пунктов, или +17% со дна. Грандиозное по величине и скорости ралли вызвано монетарной паузой ЦБ. А что будет, когда регулятор начнет снижать ключевую ставку? По нашим оценкам, это случится ближе к концу I полугодия 2025 г., а под занавес будущего года ожидается ставка около 16%. Если перевести это в стоимость акций, то индекс МосБиржи будет 3500 п., и это еще без дивидендов, или +27–37% доходности в ближайшие 12 месяцев.
Сильнее рынка — акции Магнита (+3%). В январе будет дивиденд 560 руб., дивдоходность - более 11%, последний день для покупки бумаг для получения выплат значится 8 января. Курс на бирже взлетал выше 5200 руб. Ориентир на будущий год — 5500 руб.
Слабее рынка — акции ВК (-3%). Они всегда очень волатильные: например, вчера в моменте было +3%, а день закрыт хуже всех на рынке. Ничего необычного. В январе ждем очередную попытку прорыва вверх круглых 300 руб. с локальным потенциалом к 320 руб.
Рубль усилил рост, инвалюты переписали минимумы середины осени — доллар почти 99, евро у 103, а юань упал на 13,4. Факторов девальвации на конец года не было, а вот заработать на падении инвалют можно было, ну или хотя бы не потерять. Покупать на панике инвалюты слишком накладно. Кто это сделал в конце осени, уже в глубоком минусе свыше 10%. Примерно на текущих уровнях и закроется волатильный 2024 г.
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