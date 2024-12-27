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Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/rynok-853898460.html
Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год
Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год - 27.12.2024, ПРАЙМ
Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год
Индекс МосБиржи с минимума декабря по вчерашний максимум взлетел свыше 400 пунктов, или +17% со дна. Грандиозное по величине и скорости ралли вызвано монетарной | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:30+0300
2024-12-27T09:31+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи с минимума декабря по вчерашний максимум взлетел свыше 400 пунктов, или +17% со дна. Грандиозное по величине и скорости ралли вызвано монетарной паузой ЦБ. А что будет, когда регулятор начнет снижать ключевую ставку? По нашим оценкам, это случится ближе к концу I полугодия 2025 г., а под занавес будущего года ожидается ставка около 16%. Если перевести это в стоимость акций, то индекс МосБиржи будет 3500 п., и это еще без дивидендов, или +27–37% доходности в ближайшие 12 месяцев.Сильнее рынка — акции Магнита (+3%). В январе будет дивиденд 560 руб., дивдоходность - более 11%, последний день для покупки бумаг для получения выплат значится 8 января. Курс на бирже взлетал выше 5200 руб. Ориентир на будущий год — 5500 руб.Слабее рынка — акции ВК (-3%). Они всегда очень волатильные: например, вчера в моменте было +3%, а день закрыт хуже всех на рынке. Ничего необычного. В январе ждем очередную попытку прорыва вверх круглых 300 руб. с локальным потенциалом к 320 руб.Рубль усилил рост, инвалюты переписали минимумы середины осени — доллар почти 99, евро у 103, а юань упал на 13,4. Факторов девальвации на конец года не было, а вот заработать на падении инвалют можно было, ну или хотя бы не потерять. Покупать на панике инвалюты слишком накладно. Кто это сделал в конце осени, уже в глубоком минусе свыше 10%. Примерно на текущих уровнях и закроется волатильный 2024 г.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:30 27.12.2024 (обновлено: 09:31 27.12.2024)
 

Рынок акций вырос в декабре, какой потенциал на 2025 год

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи с минимума декабря по вчерашний максимум взлетел свыше 400 пунктов, или +17% со дна. Грандиозное по величине и скорости ралли вызвано монетарной паузой ЦБ. А что будет, когда регулятор начнет снижать ключевую ставку? По нашим оценкам, это случится ближе к концу I полугодия 2025 г., а под занавес будущего года ожидается ставка около 16%. Если перевести это в стоимость акций, то индекс МосБиржи будет 3500 п., и это еще без дивидендов, или +27–37% доходности в ближайшие 12 месяцев.
Сильнее рынка — акции Магнита (+3%). В январе будет дивиденд 560 руб., дивдоходность - более 11%, последний день для покупки бумаг для получения выплат значится 8 января. Курс на бирже взлетал выше 5200 руб. Ориентир на будущий год — 5500 руб.
Слабее рынка — акции ВК (-3%). Они всегда очень волатильные: например, вчера в моменте было +3%, а день закрыт хуже всех на рынке. Ничего необычного. В январе ждем очередную попытку прорыва вверх круглых 300 руб. с локальным потенциалом к 320 руб.
Рубль усилил рост, инвалюты переписали минимумы середины осени — доллар почти 99, евро у 103, а юань упал на 13,4. Факторов девальвации на конец года не было, а вот заработать на падении инвалют можно было, ну или хотя бы не потерять. Покупать на панике инвалюты слишком накладно. Кто это сделал в конце осени, уже в глубоком минусе свыше 10%. Примерно на текущих уровнях и закроется волатильный 2024 г.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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