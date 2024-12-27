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Эксперт подвел итоги 2024 года на российском рынке акций

Эксперт подвел итоги 2024 года на российском рынке акций - 27.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт подвел итоги 2024 года на российском рынке акций

Многие компании, торгующиеся на Московской бирже, смогли закончить год в плюсе, несмотря на санкции и геополитическую напряженность, что подчеркивает тот факт,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T10:00+0300

2024-12-27T10:00+0300

2024-12-27T10:00+0300

россия

российский рынок акций

биржевые торги

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Многие компании, торгующиеся на Московской бирже, смогли закончить год в плюсе, несмотря на санкции и геополитическую напряженность, что подчеркивает тот факт, что даже к ним можно подстроиться, рассказали РИА Новости представители крупных финансовых компаний. Индекс Московской биржи в 2024 году максимально опускался до 2370,28 пункта, снижаясь относительно закрытия прошлого года на 23,52%. Это были минимальные значения с марта 2023 года. Однако решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% внушило оптимизм инвесторам и позволило российскому рынку акций частично компенсировать больше половины потерь к концу года, подходя к его окончанию в районе 2750 пунктов с потерями всего в 11% относительно закрытия предыдущего года. "Во многих отношениях 2024 год выдался непростым для рынка акций. Сыграли роль и санкции, и геополитика, и жесткая риторика ЦБ. Но несмотря на это, некоторые имена смогли закрыть год в плюсе, что подчеркивает факт того, что даже к тяжелым экономическим условиям можно подстроиться", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников. ЛУЧШИЕ АКЦИИ ГОДА Большинство экспертов в качестве одной из лучших ценных бумаг называют акции "Аэрофлота", которые за год выросли почти на 60%. В качестве причин роста отмечаются как эффект низкой базы и восстановление после тяжелых 2020-2022 годов, так и хорошая адаптация к санкционному давлению. "Компания постепенно начала справляться с санкционным давлением и увеличивать пассажиропоток на внутренних и зарубежных рейсах", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также эксперты говорят о росте акций золотодобывающей компании "Полюс" примерно на 30%. Компания, как отмечают аналитики ФГ "Финам", стала бенефициаром роста рублевых цен на золото как на фоне ослабления рубля, так и на фоне рекордных мировых цен на золото. Кроме того, по итогам 9 месяцев "Полюс" впервые с 2021 года выплатил дивиденды, составившие 1302 рубля на акцию. Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев выделил ряд бумаг, продемонстрировавших хорошие результаты в этом году. "Это привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" - большая сумма денег в валюте позволяет компании зарабатывать на девальвации рубля, выделяются бумаги HeadHunter на фоне резкого роста спроса на рынке труда, к тому же компания стала платить дивиденды, "Северстали" за счет роста спроса на сталь и возврата к дивидендной политике, "Яндекса", который тоже стал платить дивиденды и, очевидно, будет их платить дальше", - рассказал он. "Также стоит выделить бумаги группы "Астра", которая провела одно из лучших размещений. Компания имеет один из самых больших госзаказов и это позволяет ей на рынке, откуда ушли многие иностранные конкуренты, активно наращивать свою выручку", - добавил он. Положительно себя показали также акции банка "Санкт-Петербург" (рост почти 60%), ЛСР (рост порядка 30%), расписки Ozon (больше 15%) и многие другие ценные бумаги компаний, доказывающих, что даже к таким тяжелым условиям можно адаптироваться и оставаться эффективными, отмечают эксперты. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И САНКЦИИ Геополитическое напряжение в течение 2024 года только нарастало, что в первую очередь выражалось в усилении санкционных ограничений и в конечном итоге оказало давление на финансовые результаты множества российских компаний, причем от санкций страдали как импортеры, так и экспортеры, отметил Чернов. "Падение рынка акций было в основном обусловлено новыми санкциями, ростом геополитических рисков, особенно в последнее время, а также продажами акций, поступивших от недружественных инвесторов", - отмечают аналитики ФГ "Финам". "Большое количество затруднений в трансграничной платежной структуре переводов. Новые пакеты санкций постоянно ухудшали платежную инфраструктуру для российских контрагентов", - пояснил Абелев. Также одним из ключевых событий 2024 года Решетников называет санкции против биржевой инфраструктуры, из-за которых прекратились биржевые торги долларом и евро. США 12 июня ввели санкции против Московской биржи, в связи с чем биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК АКЦИЙ ЦБ РФ в целях борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку, остановившись по итогам года на значении в 21%. "К ужесточению монетарной политики ЦБ привели высокие темпы инфляции в России, на что основное влияние оказали внешние ограничения на поставки множества видов товаров и услуг в РФ и запрет использования системы трансграничных денежных переводов SWIFT", - отмечает Чернов. В связи с этим банковские вклады с высокой доходностью стали весьма привлекательны для инвесторов и переманили часть денег с рынка акций РФ. В то же время рост ключевой ставки положительно отразился на рынке предоставления краткосрочной ликвидности. "Участники рынка стали активно использовать имеющиеся у них ценные бумаги для привлечения ликвидности. Тем более что ставки привлечения краткосрочной ликвидности на организованном рынке оказывались чуть ниже ключевой ставки, делая этот сегмент финансового рынка привлекательным. Такое положение привело к активному выходу на рынок биржевых ПИФов денежного рынка, суммарная стоимость их активов уже превысила 500 миллиардов рублей", - рассказал Михаил Армяков из "РСХБ Управление активами". Деньги инвесторов в этих инструментах чувствуют себя достаточно комфортно, получая доходность чуть ниже ставок по банковским депозитам, добавил он. Решетников как еще одно важное событие отмечает ралли в золоте, цена которого превышала 2800 долларов за унцию. Оно так же переманивало часть средств с рынка акций. "Чтобы переиграть индекс Мосбиржи, в этом году надо было покупать не ценные бумаги, а золото и серебро. Эти драгоценные металлы принесли инвесторам более 50% и 60% доходности соответственно. При этом доходность акций компаний, добывающих эти драгоценные металлы, не дотягивала до указанного уровня… Увеличение себестоимости добычи и рост долговой нагрузки компаний забирает часть потенциальной доходности", - рассказал Армяков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций, биржевые торги