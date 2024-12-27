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Российский рынок акций снижается на в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается на в начале торгового дня - 27.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается на в начале торгового дня
Российский рынок акций в начале торгов пятницы снижается на 0,59%, следует из данных Московской биржи. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:08+0300
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2024-12-27T10:08+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы снижается на 0,59%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск понижался на 0,59%, до 2 750,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79%, до 942,05 пункта.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций снижается на в начале торгового дня
Российский рынок акций снижается на 0,59% в начале торгового дня
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы снижается на 0,59%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск понижался на 0,59%, до 2 750,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79%, до 942,05 пункта.