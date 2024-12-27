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Российский рынок акций снижается в ходе последних торгов недели
Российский рынок акций снижается в ходе последних торгов недели - 27.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в ходе последних торгов недели
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:43+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.28 мск снижался на 0,21%, до 2 760,66 пункта. В частности, ощутимо теряют в цене акции ОВК (-3,56%), ЛСР (-0,89%), "Россетей" (-0,79%), ТГК-1 (-0,65%). При этом сильно растут в цене префы "Мечела" (+2,12%), обыкновенные акции "Совкомфлота" (+1,94%), "Вуш Холдинга" (+1,91%), префы "Транснефти" (+1,64%). "Ожидаем, что индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2715-2770 пунктов. Сегодня возможно снижение рынка, но мы по-прежнему считаем, что глубокой коррекции не будет. Откат бумаг следует использовать для наращивания длинных позиций", - рассказал Алексей Головинов из Промсвязьбанка. "Российский фондовый рынок в рамках общих оптимистичных настроений декабря 2024 года может попытаться развить повышение, хотя как в рублевом, так и в долларовом его сегменте вновь образовалась краткосрочная перекупленность", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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россия, российский рынок акций, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги
Российский рынок акций снижается в ходе последних торгов недели
Российский рынок акций умеренно снижается в первые часы торгов пятницы
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение в первые часы основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.28 мск снижался на 0,21%, до 2 760,66 пункта.
В частности, ощутимо теряют в цене акции ОВК (-3,56%), ЛСР (-0,89%), "Россетей" (-0,79%), ТГК-1 (-0,65%). При этом сильно растут в цене префы "Мечела" (+2,12%), обыкновенные акции "Совкомфлота" (+1,94%), "Вуш Холдинга" (+1,91%), префы "Транснефти" (+1,64%).
Российский рынок акций обновил максимум с середины ноября
"Ожидаем, что индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2715-2770 пунктов. Сегодня возможно снижение рынка, но мы по-прежнему считаем, что глубокой коррекции не будет. Откат бумаг следует использовать для наращивания длинных позиций", - рассказал Алексей Головинов из Промсвязьбанка.
"Российский фондовый рынок в рамках общих оптимистичных настроений декабря 2024 года может попытаться развить повышение, хотя как в рублевом, так и в долларовом его сегменте вновь образовалась краткосрочная перекупленность", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".