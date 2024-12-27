https://1prime.ru/20241227/sakhar-853904624.html

ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России

ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России - 27.12.2024, ПРАЙМ

ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России

Около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году, с 2020 года этот объем вырос практически в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:08+0300

2024-12-27T13:08+0300

2024-12-27T13:09+0300

экономика

россия

фас рф

сахар

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/14/836401488_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_8752621df6d58cb6c93701e734f557d9.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году, с 2020 года этот объем вырос практически в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "С момента запуска торгов сахаром в 2020 году их объем вырос практически в 5 раз и в текущем году составил около 300 тысяч тонн", - сообщили в ФАС, уточнив, что эти данные были озвучены на заседании подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией. В ведомстве добавили, что в этом году была также расширена номенклатура реализации агропродукции на бирже: стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки. Помимо этого, в службе сообщили, что одобрена методика расчета биржевого индекса на сахар. По словам ведомства, она позволит сделать "более прозрачным формирование ценового индикатора на этот товар". "Для репрезентативного определения ценового индикатора на сахар акционерное общество "Национальная товарная биржа" разработало проект методики расчета биржевого индекса в Центральном федеральном округе (ЦФО). Подкомитет одобрил представленную методику. Ее применение позволит сформировать территориальный индикатор, который может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений", - сообщили в ведомстве, добавив, что в 2024 году на ЦФО пришлось 57% от общего объема производства сахара. Для создания конкурентных условий и недискриминационного доступа ФАС проводит работу по развитию биржевой торговли. В этом году ведомство обязало ГК "Русагро" и ГК "Черкизово" вывести на биржу не менее 10% реализуемой ими продукции на внутреннем рынке.

https://1prime.ru/20240930/sakhar-851861313.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, сахар