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ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России - 27.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241227/sakhar-853904624.html
ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России
ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России - 27.12.2024, ПРАЙМ
ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России
Около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году, с 2020 года этот объем вырос практически в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:08+0300
2024-12-27T13:09+0300
экономика
россия
фас рф
сахар
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году, с 2020 года этот объем вырос практически в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. "С момента запуска торгов сахаром в 2020 году их объем вырос практически в 5 раз и в текущем году составил около 300 тысяч тонн", - сообщили в ФАС, уточнив, что эти данные были озвучены на заседании подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией. В ведомстве добавили, что в этом году была также расширена номенклатура реализации агропродукции на бирже: стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки. Помимо этого, в службе сообщили, что одобрена методика расчета биржевого индекса на сахар. По словам ведомства, она позволит сделать "более прозрачным формирование ценового индикатора на этот товар". "Для репрезентативного определения ценового индикатора на сахар акционерное общество "Национальная товарная биржа" разработало проект методики расчета биржевого индекса в Центральном федеральном округе (ЦФО). Подкомитет одобрил представленную методику. Ее применение позволит сформировать территориальный индикатор, который может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений", - сообщили в ведомстве, добавив, что в 2024 году на ЦФО пришлось 57% от общего объема производства сахара. Для создания конкурентных условий и недискриминационного доступа ФАС проводит работу по развитию биржевой торговли. В этом году ведомство обязало ГК "Русагро" и ГК "Черкизово" вывести на биржу не менее 10% реализуемой ими продукции на внутреннем рынке.
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россия, фас рф, сахар
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, сахар
13:08 27.12.2024 (обновлено: 13:09 27.12.2024)
 
ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России

ФАС: около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Около 300 тысяч тонн сахара было реализовано на бирже в России в 2024 году, с 2020 года этот объем вырос практически в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"С момента запуска торгов сахаром в 2020 году их объем вырос практически в 5 раз и в текущем году составил около 300 тысяч тонн", - сообщили в ФАС, уточнив, что эти данные были озвучены на заседании подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией.
В ведомстве добавили, что в этом году была также расширена номенклатура реализации агропродукции на бирже: стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки.
Помимо этого, в службе сообщили, что одобрена методика расчета биржевого индекса на сахар. По словам ведомства, она позволит сделать "более прозрачным формирование ценового индикатора на этот товар".
"Для репрезентативного определения ценового индикатора на сахар акционерное общество "Национальная товарная биржа" разработало проект методики расчета биржевого индекса в Центральном федеральном округе (ЦФО). Подкомитет одобрил представленную методику. Ее применение позволит сформировать территориальный индикатор, который может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений", - сообщили в ведомстве, добавив, что в 2024 году на ЦФО пришлось 57% от общего объема производства сахара.
Для создания конкурентных условий и недискриминационного доступа ФАС проводит работу по развитию биржевой торговли. В этом году ведомство обязало ГК "Русагро" и ГК "Черкизово" вывести на биржу не менее 10% реализуемой ими продукции на внутреннем рынке.
Сахар - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
ФАС зафиксировала рост биржевой торговли сахаром в России
30 сентября, 11:40
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФсахар
 
 
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