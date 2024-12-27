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Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой
Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой - 27.12.2024, ПРАЙМ
Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой
Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку - Минеральные Воды, вернулся обратно вскоре после взлета из-за... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:12+0300
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баку
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БАКУ, 27 дек – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку - Минеральные Воды, вернулся обратно вскоре после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, сообщает пресс-служба перевозчика. "Командир воздушного судна авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку - Минеральные Воды, принял решение развернуться сразу после получения уведомления... о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в 10:13 по местному времени (09:13 мск)", - говорится в сообщении. О судьбе дальнейших рейсов AZAL в Россию будет известно в ближайшее время, сообщила авиакомпания.Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 той же компании потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как сообщили в Росавиации, пилот принял решение повернуть на этот запасной аэродром после столкновения с птицами, из-за чего возникла нештатная ситуация. В авиакомпании сообщили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, сообщили в МЧС Казахстана. По информации посольства РФ, среди них девять россиян. Всего на борту находились 16 российских граждан.Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров.
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azal, баку, россия, росавиация
AZAL, Баку, РОССИЯ, Росавиация
12:12 27.12.2024
 
Самолет из Баку вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет AZAL Баку-Минводы вернулся из-за закрытия неба над Махачкалой

© Sputnik / РИА Новости | Перейти в медиабанкВестибюль аэропорта им. Гейдара Алиева в Баку
Вестибюль аэропорта им. Гейдара Алиева в Баку - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / РИА Новости
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БАКУ, 27 дек – ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Баку - Минеральные Воды, вернулся обратно вскоре после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Командир воздушного судна авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку - Минеральные Воды, принял решение развернуться сразу после получения уведомления... о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" в 10:13 по местному времени (09:13 мск)", - говорится в сообщении.
О судьбе дальнейших рейсов AZAL в Россию будет известно в ближайшее время, сообщила авиакомпания.
Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 той же компании потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. Как сообщили в Росавиации, пилот принял решение повернуть на этот запасной аэродром после столкновения с птицами, из-за чего возникла нештатная ситуация. В авиакомпании сообщили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, сообщили в МЧС Казахстана. По информации посольства РФ, среди них девять россиян. Всего на борту находились 16 российских граждан.
Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила пролеты из Астаны в Екатеринбург для обеспечения безопасности пассажиров.
 
AZALБакуРОССИЯРосавиация
 
 
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