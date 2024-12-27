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В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау
Самолет "Азербайджанских авиалиний" не смог cесть в Грозном из-за режима "Ковер" и плотного тумана, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T14:49+0300
2024-12-27T14:49+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Самолет "Азербайджанских авиалиний" не смог cесть в Грозном из-за режима "Ковер" и плотного тумана, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - сообщил Ядров Он также отметил, что в день авиакатастрофы в районе аэропорта Грозный был плотный туман. Видимости не было на высоте 500 метров, командир самолета предпринял две безуспешные попытки там приземлиться. После этого ему были предложены альтернативные аэропорты, из которых он выбрал Актау.В связи с крушением Росавиация сразу выразила готовность сотрудничать в расследовании трагедии с коллегами из Азербайджана и Казахстана, намерена оказать им всю возможную помощь. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. Среди них девять россиян, уточнили в посольстве РФ. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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azerbaijan airlines, azal, росавиация, грозный, казахстан, авиакатастрофа, россия
Azerbaijan Airlines, AZAL, Росавиация, Грозный, КАЗАХСТАН, авиакатастрофа, РОССИЯ
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау
Росавиация: борт AZAL не смог сесть в Грозном из-за действия режима "Ковер"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Самолет "Азербайджанских авиалиний" не смог cесть в Грозном из-за режима "Ковер" и плотного тумана, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - сообщил Ядров
Он также отметил, что в день авиакатастрофы в районе аэропорта Грозный был плотный туман. Видимости не было на высоте 500 метров, командир самолета предпринял две безуспешные попытки там приземлиться.
После этого ему были предложены альтернативные аэропорты, из которых он выбрал Актау.
В связи с крушением Росавиация сразу выразила готовность сотрудничать в расследовании трагедии с коллегами из Азербайджана и Казахстана, намерена оказать им всю возможную помощь.
Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. Среди них девять россиян, уточнили в посольстве РФ. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау, среди них есть россияне