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США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" - 27.12.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" - 27.12.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:49+0300
2024-12-27T19:51+0300
политика
сша
грузия
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства финансов США и Государственного департамента. После внесения американским Минфином в санкционный список Иванишвили государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что основатель "Грузинской мечты" подвергся санкциям "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".
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сша
грузия
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сша, грузия
Политика, США, ГРУЗИЯ
19:49 27.12.2024 (обновлено: 19:51 27.12.2024)
 
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"

Гослеп: США наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Иванишвили

Последний актив Иванишвили в РФ "Стойленская нива" продан за $180 млн
Последний актив Иванишвили в РФ Стойленская нива продан за $180 млн
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства финансов США и Государственного департамента.
После внесения американским Минфином в санкционный список Иванишвили государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что основатель "Грузинской мечты" подвергся санкциям "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".
Протесты в Тбилиси против законопроекта об иноагентах - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии
16 декабря, 22:32
 
ПолитикаСШАГРУЗИЯ
 
 
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