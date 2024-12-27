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США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта" - 27.12.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T19:49+0300
2024-12-27T19:49+0300
2024-12-27T19:51+0300
политика
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства финансов США и Государственного департамента. После внесения американским Минфином в санкционный список Иванишвили государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что основатель "Грузинской мечты" подвергся санкциям "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".
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сша, грузия
США ввели санкции против основателя партии "Грузинская мечта"
Гослеп: США наложили санкции на основателя партии "Грузинская мечта" Иванишвили
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта", экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили, указывается в заявлениях Министерства финансов США и Государственного департамента.
После внесения американским Минфином в санкционный список Иванишвили государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что основатель "Грузинской мечты" подвергся санкциям "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".
США анонсировали новые санкции в отношении Грузии