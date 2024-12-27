https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки" - 27.12.2024, ПРАЙМ
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X напомнила новой главе европейской дипломатии Кае Каллас о диверсии на "Северных... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:04+0300
2024-12-27T09:04+0300
2024-12-27T09:04+0300
россия
украина
европа
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X напомнила новой главе европейской дипломатии Кае Каллас о диверсии на "Северных потоках"."А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.Таким образом журналистка прокомментировала пост Каллас, в котором политик заявила, что инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
https://1prime.ru/20241226/avariya-853890125.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, северные потоки
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Северные потоки
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
Украинская журналистка Панченко задала Каллас вопрос про "Северные потоки"
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ.
Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X
напомнила новой главе европейской дипломатии Кае Каллас о диверсии на "Северных потоках".
"А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.
Таким образом журналистка прокомментировала пост Каллас, в котором политик заявила, что инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.
В Финляндии назвали судно, подозреваемое в повреждении EstLink 2
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".