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На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"

На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки" - 27.12.2024, ПРАЙМ

На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"

Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X напомнила новой главе европейской дипломатии Кае Каллас о диверсии на "Северных... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:04+0300

2024-12-27T09:04+0300

2024-12-27T09:04+0300

россия

украина

европа

северные потоки

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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинская журналистка Диана Панченко в своем аккаунте в социальной сети X напомнила новой главе европейской дипломатии Кае Каллас о диверсии на "Северных потоках"."А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.Таким образом журналистка прокомментировала пост Каллас, в котором политик заявила, что инцидент с подводными кабелями в Балтийском море является якобы последним в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Причина возникшей неисправности неизвестна. Полиция Финляндии сообщила, что изучает причастность иностранного грузового судна к отключению электрокабеля.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

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россия, украина, европа, северные потоки