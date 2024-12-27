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Шольц провел два разговора с Трампом и хочет снова поговорить с Путиным

Шольц провел два разговора с Трампом и хочет снова поговорить с Путиным - 27.12.2024, ПРАЙМ

Шольц провел два разговора с Трампом и хочет снова поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом и они договорились о тесной координации позиций по конфликту на... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T18:15+0300

2024-12-27T18:15+0300

2024-12-27T18:15+0300

олаф шольц

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл уже два разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом и они договорились о тесной координации позиций по конфликту на Украине. "Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы - США и Европа - должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам (связанным с украинским конфликтом - ред.)", - сказал Шольц в интервью порталу T-Online.Он также сказал, что провёл бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным."Я бы снова это сделал. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые люди... бегают по Германии и утверждают, что достаточно одного или двух разговоров", - сказал канцлер.В ноябре он провел первый за два года телефонный разговор с президентом России. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.Позже Шольц сказал, что намерен вновь поговорить с российским лидером.

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олаф шольц, дональд трамп, сша, фрг, общество , мировая экономика