https://1prime.ru/20241227/shtraf-853898957.html

Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом

Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом - 27.12.2024, ПРАЙМ

Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкой инжиниринговой корпорации Linde судебную неустойку в размере около 1,4... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:55+0300

2024-12-27T09:55+0300

2024-12-27T09:55+0300

россия

суд

русхимальянс

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкой инжиниринговой корпорации Linde судебную неустойку в размере около 1,4 миллиарда евро и около 75,2 миллиарда рублей (в сумме – около 216 миллиардов рублей по текущему курсу) за возможное нарушение установленного им запрета на разбирательства с "Русхимальянсом" за рубежом, следует из опубликованного определения суда. Суд в Петербурге рассматривал этот вопрос повторно. В апреле он по заявлению "Русхимальянса" запретил немецкой Linde GmbH и ее гаранту – материнской ирландской Linde PLC – вести и инициировать за рубежом споры с российской компанией. Запрет был наложен на четыре уже идущих дела – в Гонконгском международном арбитражном центре и в Высоком суде Гонконга – по двум контрактам: на строительство в районе поселка Усть-Луга газоперерабатывающего завода, от 7 июля 2021 года, и на строительство завода по переработке сжиженного природного газа, от 9 сентября 2021 года. Кроме того, суд запретил Linde начинать и вести иные споры с "Русхимальянсом" за пределами РФ.

https://1prime.ru/20241223/sud-853799941.html

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россия, суд, русхимальянс