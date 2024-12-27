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Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом
Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом - 27.12.2024, ПРАЙМ
Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкой инжиниринговой корпорации Linde судебную неустойку в размере около 1,4... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:55+0300
2024-12-27T09:55+0300
россия
суд
русхимальянс
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкой инжиниринговой корпорации Linde судебную неустойку в размере около 1,4 миллиарда евро и около 75,2 миллиарда рублей (в сумме – около 216 миллиардов рублей по текущему курсу) за возможное нарушение установленного им запрета на разбирательства с "Русхимальянсом" за рубежом, следует из опубликованного определения суда. Суд в Петербурге рассматривал этот вопрос повторно. В апреле он по заявлению "Русхимальянса" запретил немецкой Linde GmbH и ее гаранту – материнской ирландской Linde PLC – вести и инициировать за рубежом споры с российской компанией. Запрет был наложен на четыре уже идущих дела – в Гонконгском международном арбитражном центре и в Высоком суде Гонконга – по двум контрактам: на строительство в районе поселка Усть-Луга газоперерабатывающего завода, от 7 июля 2021 года, и на строительство завода по переработке сжиженного природного газа, от 9 сентября 2021 года. Кроме того, суд запретил Linde начинать и вести иные споры с "Русхимальянсом" за пределами РФ.
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россия, суд, русхимальянс
РОССИЯ, суд, Русхимальянс
09:55 27.12.2024
 
Суд установил Linde штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом

Немецкая Linde получит штраф за ведение судов с "Русхимальянсом" за рубежом

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкой инжиниринговой корпорации Linde судебную неустойку в размере около 1,4 миллиарда евро и около 75,2 миллиарда рублей (в сумме – около 216 миллиардов рублей по текущему курсу) за возможное нарушение установленного им запрета на разбирательства с "Русхимальянсом" за рубежом, следует из опубликованного определения суда.
Суд в Петербурге рассматривал этот вопрос повторно. В апреле он по заявлению "Русхимальянса" запретил немецкой Linde GmbH и ее гаранту – материнской ирландской Linde PLC – вести и инициировать за рубежом споры с российской компанией.
Запрет был наложен на четыре уже идущих дела – в Гонконгском международном арбитражном центре и в Высоком суде Гонконга – по двум контрактам: на строительство в районе поселка Усть-Луга газоперерабатывающего завода, от 7 июля 2021 года, и на строительство завода по переработке сжиженного природного газа, от 9 сентября 2021 года. Кроме того, суд запретил Linde начинать и вести иные споры с "Русхимальянсом" за пределами РФ.
Судейский молоток
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit
23 декабря, 14:39
 
РОССИЯсудРусхимальянс
 
 
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