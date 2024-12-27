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Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения

Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения - 27.12.2024, ПРАЙМ

Осужденный в Москве американец передавал в США биотехнологические сведения

Приговоренный за шпионаж к 15 годам колонии американец Джин (Евгений) Спектор, действуя в интересах Пентагона, передавал в США сведения для создания Штатами... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T10:29+0300

2024-12-27T10:29+0300

2024-12-27T10:29+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Приговоренный за шпионаж к 15 годам колонии американец Джин (Евгений) Спектор, действуя в интересах Пентагона, передавал в США сведения для создания Штатами системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."Американец, действуя в интересах Пентагона и аффилированной с ним коммерческой организации, осуществил сбор и передачу иностранной стороне различных сведений по биотехнологической и биомедицинской тематикам, в том числе составляющих государственную тайну, для последующего создания США системы высокоскоростного генетического скрининга населения России", - сказано в заявлении ведомства.Российские специалисты ранее отмечали интерес американских военных к биологическим материалам российских граждан. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сообщил, что США собирают образцы синовиальной жидкости россиян в рамках отдельной программы. Российские спецслужбы также располагают информацией о сборе биологического материала представителей различных этнических групп в России некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями.

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