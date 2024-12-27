https://1prime.ru/20241227/sotrudnichestvo-853897474.html
Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений - 27.12.2024, ПРАЙМ
Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Текущий год показал успешное развитие взаимного экономического и политического сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал российский посол в Китае... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T08:50+0300
2024-12-27T08:50+0300
2024-12-27T08:50+0300
россия
китай
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 27 дек – ПРАЙМ. Текущий год показал успешное развитие взаимного экономического и политического сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал российский посол в Китае Игорь Моргулов."2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - сказал дипломат. В то же время он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды. По его словам, диалог двух государств продолжает поступательное движение вперед под руководством российского и китайского лидеров.Также Моргулов добавил, что транспортное сообщение между РФ и КНР полностью восстановилось от последствий пандемии, объемы автомобильных перевозок почти удвоились.
https://1prime.ru/20241224/kraby-853828564.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сотрудничество
РОССИЯ, КИТАЙ, сотрудничество
Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений
Посол РФ Моргулов: уходящий год был успешным для российско-китайских отношений
ПЕКИН, 27 дек – ПРАЙМ. Текущий год показал успешное развитие взаимного экономического и политического сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал российский посол в Китае Игорь Моргулов.
"2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - сказал дипломат.
В то же время он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды. По его словам, диалог двух государств продолжает поступательное движение вперед под руководством российского и китайского лидеров.
Также Моргулов добавил, что транспортное сообщение между РФ и КНР полностью восстановилось от последствий пандемии, объемы автомобильных перевозок почти удвоились.
Россия нарастила поставки крабов в Китай до рекорда