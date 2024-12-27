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Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений

Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений - 27.12.2024, ПРАЙМ

Посол России назвал 2024 год успешным для российско-китайских отношений

Текущий год показал успешное развитие взаимного экономического и политического сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал российский посол в Китае... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T08:50+0300

2024-12-27T08:50+0300

2024-12-27T08:50+0300

россия

китай

сотрудничество

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ПЕКИН, 27 дек – ПРАЙМ. Текущий год показал успешное развитие взаимного экономического и политического сотрудничества России и Китая. Такое заявление сделал российский посол в Китае Игорь Моргулов."2024 год, на мой взгляд, был весьма успешным для российско-китайских отношений в целом и политического диалога между нашими странами в частности", - сказал дипломат. В то же время он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина основаны на принципах добрососедства, взаимного доверия, учета коренных интересов друг друга, равноправия и обоюдной выгоды. По его словам, диалог двух государств продолжает поступательное движение вперед под руководством российского и китайского лидеров.Также Моргулов добавил, что транспортное сообщение между РФ и КНР полностью восстановилось от последствий пандемии, объемы автомобильных перевозок почти удвоились.

https://1prime.ru/20241224/kraby-853828564.html

китай

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россия, китай, сотрудничество