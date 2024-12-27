Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241227/sotsseti-853914126.html
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО
Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:03+0300
2024-12-27T18:03+0300
антон горелкин
госдума
россия
искусственный интеллект
соцсети
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/58/842525872_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_330174284c6a882e2a3f46f6b2a9e98a.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале. По его мнению, международная конкуренция в сфере ИТ активизируется главным образом вокруг ИИ. Уже сейчас госстратегии и планы его развития разработали более 60 стран, однако мало у кого из них есть достаточно серьезные компетенции. Уже через пару лет продукт на основе ИИ станет инструментом мягкой силы, и у России есть все возможности расширить круг союзников и партнеров благодаря собственным решениям в этой сфере, добавил депутат.
https://1prime.ru/20241107/ii-852676459.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/58/842525872_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4befddd769046fda5428e2b7519e630c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон горелкин, госдума, россия, искусственный интеллект, соцсети
Антон Горелкин, Госдума, РОССИЯ, искусственный интеллект, соцсети
18:03 27.12.2024
 
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО

В Госдуме считают, что заблокированные соцсети вряд ли станут доступны после СВО

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, международная конкуренция в сфере ИТ активизируется главным образом вокруг ИИ. Уже сейчас госстратегии и планы его развития разработали более 60 стран, однако мало у кого из них есть достаточно серьезные компетенции.
Уже через пару лет продукт на основе ИИ станет инструментом мягкой силы, и у России есть все возможности расширить круг союзников и партнеров благодаря собственным решениям в этой сфере, добавил депутат.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин высказался за развитие Россией суверенного искусственного интеллекта
7 ноября, 21:35
 
Антон ГорелкинГосдумаРОССИЯискусственный интеллектсоцсети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала