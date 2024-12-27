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В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО - 27.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО
Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:03+0300
2024-12-27T18:03+0300
2024-12-27T18:03+0300
антон горелкин
госдума
россия
искусственный интеллект
соцсети
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. "На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале. По его мнению, международная конкуренция в сфере ИТ активизируется главным образом вокруг ИИ. Уже сейчас госстратегии и планы его развития разработали более 60 стран, однако мало у кого из них есть достаточно серьезные компетенции. Уже через пару лет продукт на основе ИИ станет инструментом мягкой силы, и у России есть все возможности расширить круг союзников и партнеров благодаря собственным решениям в этой сфере, добавил депутат.
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антон горелкин, госдума, россия, искусственный интеллект, соцсети
Антон Горелкин, Госдума, РОССИЯ, искусственный интеллект, соцсети
В Госдуме прояснили судьбу заблокированных соцсетей после СВО
В Госдуме считают, что заблокированные соцсети вряд ли станут доступны после СВО
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Заблокированные в России иностранные соцсети вряд ли станут доступны после окончания спецоперации, считает депутат Госдумы Антон Горелкин.
"На смену глобальным интернет-сервисам будут приходить локальные решения, целью которых станет не соперничество на внешних рынках, а закрытие внутренних потребностей. Именно поэтому я бы не рассчитывал, что заблокированные иностранные соцсети снова станут доступны после окончания СВО – даже под обещание открыть российский филиал и соблюдать наши законы. Технологический суверенитет подразумевает развитие и совершенствование национальных продуктов, и в ближайшее время на это будут брошены все силы", - написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, международная конкуренция в сфере ИТ активизируется главным образом вокруг ИИ. Уже сейчас госстратегии и планы его развития разработали более 60 стран, однако мало у кого из них есть достаточно серьезные компетенции.
Уже через пару лет продукт на основе ИИ станет инструментом мягкой силы, и у России есть все возможности расширить круг союзников и партнеров благодаря собственным решениям в этой сфере, добавил депутат.
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