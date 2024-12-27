https://1prime.ru/20241227/spg-853879212.html

Итоги года на рынке СПГ: куда он поплывет дальше

Итоги года на рынке СПГ: куда он поплывет дальше - 27.12.2024, ПРАЙМ

Итоги года на рынке СПГ: куда он поплывет дальше

Мировой рынок сжиженного природного газа в уходящем году определяло множество факторов: срывы сроков запуска нескольких заводов в США, проблемы с поставками... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:00+0300

2024-12-27T09:00+0300

2024-12-27T09:00+0300

энергетика

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок сжиженного природного газа в уходящем году определяло множество факторов: срывы сроков запуска нескольких заводов в США, проблемы с поставками сырья на действующие предприятия по сжижению газа, новые западные санкции против российской отрасли. Нервозности добавило и решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке выдачи новых разрешений на экспорт СПГ.Спровоцирует ли этот "шторм" новый энергетический кризис в Европе, где процесс перехода с российских трубопроводных поставок на сжиженный газ еще не закончен? Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, как рынок СПГ переживет следующий год.США РАСТАЛКИВАЮТ КОНКУРЕНТОВСпрос на СПГ начал расти активными темпами в феврале 2022 года, когда Евросоюз наложил санкции против России и перешел к частичной замене трубопроводных поставок сжиженным природным газом. США стали главным поставщиком СПГ в ЕС, заняв почти половину рынка. По оценкам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, доля американских поставок в страны ЕС в январе-ноябре этого года достигла примерно 44%. Для сравнения, Россия занимала долю в 19%, Катар - 12% и Алжир - 9%. С этими оценками согласен и руководитель проектов консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин, ожидающий рост доли США в 2025 году до 47-50%.США планируют и дальше наращивать свое присутствие на глобальном газовом рынке за счет уже строящихся в стране СПГ-заводов мощностью 64 миллиона тонн в год при уже действующих 86,8 миллиона тонн, считает Белогорьев. А до 2030 года запланирован ввод еще не менее 74 миллионов тонн мощностей, и их список постоянно пополняется. Однако, как показывает практика, проектов, вышедших на запланированные показатели производства без нарушения сроков, практически нет.Приход к власти в январе 2025 года республиканца Дональда Трампа даст отрасли еще более агрессивный толчок, отмечает эксперт. По его мнению, Трамп отменит введенный Байденом по экологическим соображениям мораторий на выдачу экспортных лицензий для новых СПГ-заводов. Это ускорит принятие инвестиционных решений, прежде всего по заводам Calcasieu Pass 2, Lake Charles, Commonwealth и четвертой очереди Rio Grande - суммарной проектной мощностью более 50 миллионов тонн в год. "Но с точки зрения предложения СПГ отмена моратория окажет влияние не раньше 2029 года: все мощности, которые будут введены в 2025-2028 годах, и сегодня имеют все необходимые разрешения на экспорт", - уверен Белогорьев.Кроме того, Трамп продолжит "расталкивать локтями" конкурентов США, добавляет собеседник агентства. Россия в этой гонке является одним из основных соперников. Согласно проекту Энергостратегии РФ до 2050 года, РФ планирует нарастить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год с текущих 32,9 миллиона тонн.В 2024 году, по мнению Тимонина, Россия сохранит позицию четвертого крупнейшего экспортера СПГ в мире, уступая только США, Австралии и Катару. Перспективы укрепления ее позиций на мировом рынке зависят от сроков начала отгрузок с построенной очереди "Арктик СПГ-2", а также запуска второй технологической линии проекта. В связи с этим Белогорьев не ожидает смягчения санкций в ближайшие годы, даже в случае общей нормализации политических отношений между странами.Также общая экономическая политика Трампа грозит ростом инфляционных издержек при строительстве американских СПГ-заводов, отмечает Белогорьев. Подобная ситуация уже происходила в первый президентский срок Трампа, когда в 2018 году он ввел пошлины на импорт стали в 25%. В свою очередь увеличение экспорта СПГ, по словам эксперта, приведет к росту внутренних цен на газ на главном газовом хабе в США Henry Hub.В результате себестоимость американского СПГ будет расти, что негативно скажется на европейском потребителе. При этом, как заявлял экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов, только рост поставок из России может привести к снижению цен на газ в Европе. Волатильность на европейском рынке может быть усилена сложными погодными условиями и нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Россия же могла бы обеспечить поставки газа по приемлемым ценам с учетом "громадных" запасов и низкой себестоимости.РЫНКУ НУЖЕН ПОКУПАТЕЛЬВ условиях активного роста предложения открытым остается вопрос, сможет ли глобальный рынок в будущем поглотить новые объемы СПГ. "Болевой точкой" для всего мирового рынка СПГ Белогорьев назвал волатильность спроса в Европе.С одной стороны, Европа перетянула на себя в 2022-2023 годах значительную часть общих мировых поставок: в 2023 году на нее пришлось 30% всего импорта по сравнению с 20% в 2021 году. С другой стороны, в текущем году европейский спрос на СПГ резко упал, а долгосрочные перспективы и вовсе туманны. Европейские компании уклоняются от заключения новых долгосрочных контрактов, а власти ЕС все время стращают энергетические компании общим целевым сокращением потребления газа. Неопределенность высокая, и это всех нервирует, в том числе и американских поставщиков, считает эксперт."Но пока неочевидно, что спрос на СПГ в Европе непременно продолжит снижаться. По крайней мере, в 2025-2026 годах есть основания полагать, что он будет расти. По некоторым смелым оценкам, рост продолжится вплоть до 2029 года", - отмечает Белогорьев.Азиатский рынок в смысле спроса намного более предсказуем, отмечает Белогорьев. По его мнению, почти при любом сценарии потребление будет "бодро расти как минимум в ближайшие 10 лет". Более того, этот рынок премиален: в январе-ноябре спотовая цена СПГ в Азии в среднем на 7% превышала европейскую. Поэтому даже при наличии спроса в Европе, куда логистически доставлять СПГ из Мексиканского залива дешевле и быстрее, многие американские экспортеры ориентируются на Азию."В случае же ограниченного предложения (со стороны США - ред.) опять начнется "ценовая война" с Азией, где у Европы будут все шансы победить (в прошлые периоды дефицита ряд развивающихся стран, включая Индию, Бангладеш, Пакистан, сокращали импорт СПГ на фоне высоких цен)", - заявил замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.КОГДА ЖДАТЬ ПРОФИЦИТНесмотря на развитие СПГ-отрасли, в 2023-2024 годах на рынке все же наблюдается скрытый дефицит предложения. По мнению Белогорьева, в 2025 году газовый рынок начнет подниматься на гребень новой волны массового ввода мощностей сжижения, что приведет к концу года к глобальному профициту предложения, который усилится в 2026-2028 годах.В этот период предложение газа, даже без учета российских проектов, почти наверняка будет расти, заметно опережая спрос, объяснил он. Азиатский рынок весь прирост предложения не поглотит. С учетом особенностей рынка СПГ, его не ждет обычный кризис перепроизводства и затоваривания складов. Избыток обернется ростом простаивающих мощностей.Соответственно, поставщиков ждет острая конкуренция издержек, игра в демпинг и попытки новых санкционных ограничений, считает эксперт. Однако введение до конца 2025 года прямых ограничений на импорт российского СПГ в ЕС Белогорьеву кажется маловероятным."До конца 2025 года даже частичное замещение текущих поставок российского СПГ в ЕС будет весьма проблематичным. Но, начиная с 2026 года, на фоне формирования глобального профицита предложения, это станет вполне реализуемой политической задачей: экономический смысл в этом в принципе отсутствует", - заключил он.Не видит возможности для существенного снижения доли российского СПГ и эксперт "Имплементы" Тимонин. Подобные возможности перед странами ЕС откроются только после формирования существенного профицита предложения на мировом рынке, который произойдет не раньше 2026 года, подчеркнул он.

https://1prime.ru/20241219/spg-853715454.html

https://1prime.ru/20241225/spg-853848186.html

https://1prime.ru/20241226/spg-853871923.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спг