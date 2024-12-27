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Ставка проектного финансирования застройщиков выросла на 30%

Ставка проектного финансирования застройщиков выросла на 30% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Ставка проектного финансирования застройщиков выросла на 30%

Средневзвешенная ставка проектного финансирования банками застройщиков выросла за десять месяцев 2024 года на 30% - с 6,4 до 8,3%, сообщается в обзоре... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T03:45+0300

2024-12-27T03:45+0300

2024-12-27T03:45+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка проектного финансирования банками застройщиков выросла за десять месяцев 2024 года на 30% - с 6,4 до 8,3%, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "Средневзвешенная ставка по проектному финансированию выросла до 8,3% на 1 ноября 2024 года (+2 процентных пункта с начала года) в основном из-за значительной доли новых проектов, но оставалась в два раза меньше ставки кредитования других отраслей", - говорится в нем. Как отмечается в обзоре, в 2024 году показатели проектного финансирования продолжили расти: объем открытых застройщикам кредитных линий (новых лимитов) превысил 20 триллионов рублей, а задолженность застройщиков по проектному финансированию (выборка лимитов) - 8 триллионов рублей. Вместе с тем, по данным компании, застройщики увеличили накопленные на эскроу-счетах остатки до 7 триллионов рублей, так как экономическая выгода стимулировала быстрее запускать продажи проектов, а также получили свыше 3 триллионов с раскрытых счетов эскроу. Покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу сохраняется высоким (78% на 1 ноября), добавляется в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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