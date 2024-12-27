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Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках - 27.12.2024, ПРАЙМ
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Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках
Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках - 27.12.2024, ПРАЙМ
Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках
Даже при текущих высоких ставках по вкладам для жизни на проценты необходимо положить в банк минимум несколько миллионов рублей, рассказал агентству “Прайм”... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T02:02+0300
2024-12-27T02:02+0300
финансы
банки
богдан зварич
банки.ру
банковские вклады
ставки по вкладам
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Даже при текущих высоких ставках по вкладам для жизни на проценты необходимо положить в банк минимум несколько миллионов рублей, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.Сумма, необходимая для жизни на проценты со вклада будет зависеть от двух основных параметров – уровня расходов, то есть бюджета домохозяйства, и ставок по депозитам.“Допустим, семье необходимо 100 тысяч рублей в месяц, чтобы покрыть как обязательные расходы (жилье, продукты, лекарства и т.д.), так и необязательные - развлечения, походы в рестораны, поездки в отпуск. В этом случае при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате процентов семье понадобиться чуть более 6,7 миллиона рублей на депозите (сумма рассчитана с учетом налога на вклады при ключевой ставке 21%)”, - приводит он пример.Если же ставка по вкладу будет 10%, то при той же необходимой сумме в месяц понадобится уже 13,6 миллиона рублей (расчет произведен с учетом налога на вклады при ключевой ставке 11%).Вдобавок к этому, необходимо учитывать, что есть фактор инфляции, а значит каждый год необходимая на жизнь сумма будет расти как минимум на уровень личной инфляции домохозяйства, который может отличаться от официального. Для компенсации этого эффекта придется частично изымать деньги со вклада, либо необходима бОльшая сумма, что позволит часть процентов оставлять на вкладе, тем самым частично компенсируя влияние инфляции через более высокие проценты в будущих периодах.Что касается срока размещения денежных средств, то в текущей ситуации высоких ставок, конечно, хорошо зафиксировать условия на продолжительный период. Для этого следует выбрать вклад с подходящей ставкой на 3-5 лет, что позволит сохранить уровень доходов на горизонте нескольких лет, несмотря на то что ставки по депозитам за это время могут существенно снизиться.Если же ставки по вкладам относительно низкие, то можно опираться и на краткосрочные депозиты. Также фокусироваться на краткосрочных депозитах стоит, если объем поступлений со вклада недостаточен для покрытия нужд домохозяйства и необходимо регулярно изымать часть средств, размещенных на депозите, заключил Зварич.
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финансы, банки, богдан зварич, банки.ру, банковские вклады, ставки по вкладам
Финансы, Банки, Богдан Зварич, Банки.ру, банковские вклады, ставки по вкладам
02:02 27.12.2024
 
Рантье наоборот. Как жить на проценты по вкладу при нынешних ставках

Аналитик Зварич: жить на проценты по вкладу можно, если на счете миллионы рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Даже при текущих высоких ставках по вкладам для жизни на проценты необходимо положить в банк минимум несколько миллионов рублей, рассказал агентству “Прайм” Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
Сумма, необходимая для жизни на проценты со вклада будет зависеть от двух основных параметров – уровня расходов, то есть бюджета домохозяйства, и ставок по депозитам.
“Допустим, семье необходимо 100 тысяч рублей в месяц, чтобы покрыть как обязательные расходы (жилье, продукты, лекарства и т.д.), так и необязательные - развлечения, походы в рестораны, поездки в отпуск. В этом случае при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате процентов семье понадобиться чуть более 6,7 миллиона рублей на депозите (сумма рассчитана с учетом налога на вклады при ключевой ставке 21%)”, - приводит он пример.
Если же ставка по вкладу будет 10%, то при той же необходимой сумме в месяц понадобится уже 13,6 миллиона рублей (расчет произведен с учетом налога на вклады при ключевой ставке 11%).
Вдобавок к этому, необходимо учитывать, что есть фактор инфляции, а значит каждый год необходимая на жизнь сумма будет расти как минимум на уровень личной инфляции домохозяйства, который может отличаться от официального. Для компенсации этого эффекта придется частично изымать деньги со вклада, либо необходима бОльшая сумма, что позволит часть процентов оставлять на вкладе, тем самым частично компенсируя влияние инфляции через более высокие проценты в будущих периодах.
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Что касается срока размещения денежных средств, то в текущей ситуации высоких ставок, конечно, хорошо зафиксировать условия на продолжительный период. Для этого следует выбрать вклад с подходящей ставкой на 3-5 лет, что позволит сохранить уровень доходов на горизонте нескольких лет, несмотря на то что ставки по депозитам за это время могут существенно снизиться.
Если же ставки по вкладам относительно низкие, то можно опираться и на краткосрочные депозиты. Также фокусироваться на краткосрочных депозитах стоит, если объем поступлений со вклада недостаточен для покрытия нужд домохозяйства и необходимо регулярно изымать часть средств, размещенных на депозите, заключил Зварич.
 
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