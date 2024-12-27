Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241227/stavropole-853893952.html
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - 27.12.2024, ПРАЙМ
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:33+0300
2024-12-27T00:33+0300
бизнес
россия
москва
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893952.jpg?1735248807
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло. На месте работают три человека и одна единица техники.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, мчс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МЧС
00:33 27.12.2024
 
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

На Ставрополье в ДТП с локомотивом погибли два человека, один пострадал

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону.
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло.
На месте работают три человека и одна единица техники.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала