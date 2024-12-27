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На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - 27.12.2024, ПРАЙМ

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом

Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:33+0300

2024-12-27T00:33+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло. На месте работают три человека и одна единица техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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