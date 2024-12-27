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На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом - 27.12.2024, ПРАЙМ
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:33+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону.
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло.
На месте работают три человека и одна единица техники.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МЧС
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с локомотивом
На Ставрополье в ДТП с локомотивом погибли два человека, один пострадал
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Два человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, сообщает ГУМЧС по региону.
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют последствия ДТП в городе Светлограде. В 23.40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Схода с рельс локомотива не произошло.
На месте работают три человека и одна единица техники.