https://1prime.ru/20241227/su-57-853913553.html

"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35

"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35 - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35

Если при разработке западного истребителя пятого поколения F-35 акцент делался на малозаметности, то разработчиков российского Су-57 в первую очередь... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T17:33+0300

2024-12-27T17:33+0300

2024-12-27T17:33+0300

вооружения

су-57

f-35 lightning ii

экспертное мнение

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Если при разработке западного истребителя пятого поколения F-35 акцент делался на малозаметности, то разработчиков российского Су-57 в первую очередь интересовали скорость и маневренность, и они в этом преуспели, рассказывается в публикации норвежского издания ABC Nyheter. Эти самолеты нельзя сравнивать напрямую, ведь их производители вкладывали средства в абсолютно разные характеристики, приводит издание высказывание британского эксперта BBC, профессора Джастина Бронка.По его утверждению, "из-за конструктивного решения "Сухого" Су-57 значительно уступает F-35 в плане малозаметности".Дело в том, что радиопоглощающее покрытие российский истребителей "не так совершенно", как у F-35, зато "Сухой" сделал ставку на скорость и маневренность, что отчасти компенсирует проигрыш в малозаметности, говорится в статье.В итоге "Су-57 гораздо быстрее и маневреннее F-35", как заявил британский эксперт. Но в то же время он считает, что малозаметность в сочетании с передовыми датчиками дает западному истребителю серьезное преимущество, тогда как российский самолет, на его взгляд, обладает более бедным набором датчиков.При этом Бронк подчеркнул, что Су-57 - это большой шаг вперед по сравнению со своими предшественниками и в плане той же малозаметности, и с точки зрения аэродинамики.

https://1prime.ru/20240917/istrebitel-851632901.html

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су-57, f-35 lightning ii, экспертное мнение