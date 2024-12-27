https://1prime.ru/20241227/su-57-853913553.html
"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35
"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35 - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35
Если при разработке западного истребителя пятого поколения F-35 акцент делался на малозаметности, то разработчиков российского Су-57 в первую очередь... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:33+0300
2024-12-27T17:33+0300
2024-12-27T17:33+0300
вооружения
су-57
f-35 lightning ii
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848355888_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1423a8f5191a9aabe0b542453fc7a6c0.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Если при разработке западного истребителя пятого поколения F-35 акцент делался на малозаметности, то разработчиков российского Су-57 в первую очередь интересовали скорость и маневренность, и они в этом преуспели, рассказывается в публикации норвежского издания ABC Nyheter. Эти самолеты нельзя сравнивать напрямую, ведь их производители вкладывали средства в абсолютно разные характеристики, приводит издание высказывание британского эксперта BBC, профессора Джастина Бронка.По его утверждению, "из-за конструктивного решения "Сухого" Су-57 значительно уступает F-35 в плане малозаметности".Дело в том, что радиопоглощающее покрытие российский истребителей "не так совершенно", как у F-35, зато "Сухой" сделал ставку на скорость и маневренность, что отчасти компенсирует проигрыш в малозаметности, говорится в статье.В итоге "Су-57 гораздо быстрее и маневреннее F-35", как заявил британский эксперт. Но в то же время он считает, что малозаметность в сочетании с передовыми датчиками дает западному истребителю серьезное преимущество, тогда как российский самолет, на его взгляд, обладает более бедным набором датчиков.При этом Бронк подчеркнул, что Су-57 - это большой шаг вперед по сравнению со своими предшественниками и в плане той же малозаметности, и с точки зрения аэродинамики.
https://1prime.ru/20240917/istrebitel-851632901.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848355888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fcf0e33abad6503291e57df6b2cd2fca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-57, f-35 lightning ii, экспертное мнение
Вооружения, Су-57, F-35 Lightning II, экспертное мнение
"Быстрее и маневреннее". На Западе сравнили Су-57 и F-35
ABC Nyheter: Су-57 гораздо быстрее и маневреннее F-35
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ.
Если при разработке западного истребителя пятого поколения F-35 акцент делался на малозаметности, то разработчиков российского Су-57 в первую очередь интересовали скорость и маневренность, и они в этом преуспели, рассказывается в публикации норвежского издания ABC Nyheter
.
Эти самолеты нельзя сравнивать напрямую, ведь их производители вкладывали средства в абсолютно разные характеристики, приводит издание высказывание британского эксперта BBC, профессора Джастина Бронка.
По его утверждению, "из-за конструктивного решения "Сухого" Су-57 значительно уступает F-35 в плане малозаметности".
Дело в том, что радиопоглощающее покрытие российский истребителей "не так совершенно", как у F-35, зато "Сухой" сделал ставку на скорость и маневренность, что отчасти компенсирует проигрыш в малозаметности, говорится в статье.
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, сообщили СМИ
В итоге "Су-57 гораздо быстрее и маневреннее F-35", как заявил британский эксперт. Но в то же время он считает, что малозаметность в сочетании с передовыми датчиками дает западному истребителю серьезное преимущество, тогда как российский самолет, на его взгляд, обладает более бедным набором датчиков.
При этом Бронк подчеркнул, что Су-57 - это большой шаг вперед по сравнению со своими предшественниками и в плане той же малозаметности, и с точки зрения аэродинамики.