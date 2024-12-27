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ФСБ предотвратила теракт в Москве - 27.12.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве - 27.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:38+0300
2024-12-27T12:38+0300
происшествия
россия
фсб
москва
теракт
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", - отмечается в заявлении ведомства.Как сообщает ФСБ, члены этой группировки, родом из Средней Азии, собирали информацию о полицейском управлении в столичном регионе, которое было выбрано ими в качестве цели. Они приобрели автомобиль и установили в нем газовые баллоны с пропаном для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, и были ликвидированы сотрудниками ФСБ.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, фсб, москва, теракт
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, МОСКВА, теракт
12:38 27.12.2024
 
ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ: боевики из "Вилаят Хорасана" планировали теракт в московском отделе полиции

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", - отмечается в заявлении ведомства.
Как сообщает ФСБ, члены этой группировки, родом из Средней Азии, собирали информацию о полицейском управлении в столичном регионе, которое было выбрано ими в качестве цели. Они приобрели автомобиль и установили в нем газовые баллоны с пропаном для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, и были ликвидированы сотрудниками ФСБ.
*Запрещенная в России террористическая организация
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