https://1prime.ru/20241227/terakt-853903783.html

ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ предотвратила теракт в Москве - 27.12.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T12:38+0300

2024-12-27T12:38+0300

2024-12-27T12:38+0300

происшествия

россия

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теракт

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Москве, исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ*) планировали взрыв в отделе полиции, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", - отмечается в заявлении ведомства.Как сообщает ФСБ, члены этой группировки, родом из Средней Азии, собирали информацию о полицейском управлении в столичном регионе, которое было выбрано ими в качестве цели. Они приобрели автомобиль и установили в нем газовые баллоны с пропаном для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, и были ликвидированы сотрудниками ФСБ.*Запрещенная в России террористическая организация

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россия, фсб, москва, теракт