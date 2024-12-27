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Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановили после ДТП
Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановили после ДТП - 27.12.2024, ПРАЙМ
Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановили после ДТП
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T02:36+0300
2024-12-27T02:36+0300
2024-12-27T02:36+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр.
"Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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бизнес, россия, москва
Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановили после ДТП
Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после ДТП
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после ДТП, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено на 1 километр.
"Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.