https://1prime.ru/20241227/turpotok-853900024.html

Турпоток иностранцев в Россию вырос почти в три раза

Турпоток иностранцев в Россию вырос почти в три раза - 27.12.2024, ПРАЙМ

Турпоток иностранцев в Россию вырос почти в три раза

Поток иностранных туристов в Россию в 2024 году может достичь 1,8 миллиона, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения Ассоциации... | 27.12.2024, ПРАЙМ

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россия

турпоток

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Поток иностранных туристов в Россию в 2024 году может достичь 1,8 миллиона, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В 2024 году общее количество иностранцев, посетивших Россию с туристическими и деловыми целями, выросло до 2,5 миллиона, что на 95% больше, чем годом ранее. Количество визитов иностранцев в Россию с туристическими целями по итогам 2024 года может достичь 1,8 миллиона, с деловыми – около 0,7 миллиона. В прошлом году эти показатели были равны 670 и 605 тысяч визитов соответственно", - подсчитали эксперты АТОР. Отмечается, что стимулирующим фактором стали действовавший в течение года режим электронных виз, окончательная отладка всех механизмов безвизовых групповых поездок из Китая и Ирана, а также расширение объемов авиасообщения с ключевыми рынками. Согласно предварительной оценке аналитической службы АТОР, в 2024 году объем организованного туризма в Россию составил не менее 720 тысяч поездок, или около 30% от общего объема въезда с туристическими и деловыми целями. "При этом около 83% всего организованного въездного турпотока пришлось на визитеров из КНР (около 600 тысяч)", - подчеркнули в ассоциации. География организованного въездного туризма делится на два направления - наибольшее число интуристов (в основном из КНР) едет в восточные регионы России, а меньшая доля приходится на Европейскую часть РФ с двумя столицами: там разнообразие въездных рынков шире, уточнили в АТОР. "Существенно выросло число путешественников из Саудовской Аравии, ОАЭ, стран Юго-Восточной Азии, въезжавших в Россию по индивидуальным и групповым турам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году доля туристов из Китая, въезжающих на европейскую часть России, составила 60%, ОАЭ - 15%, Ближний Восток (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман) - 10%, Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам) - 6%, Индия - 5%, Иран - 2%. Доля туристов из других стран (Турция, Белоруссия, Болгария, Германия, Испания, Армения, Узбекистан) составила 2%. В пятерку самых популярных направлений вошли: Москва (50% турпотока), Санкт-Петербург (25%), Мурманская область (10%), Московская область (5%), Сочи (3%), Татарстан, Урал и другие регионы (суммарно 7%). "По данным туроператоров, иностранные клиенты активно комбинируют посещение Москвы с другими городами. Особое внимание гости и отправляющие их иностранные партнеры уделяют маркетингу турпродукта, российских территорий, предъявляют высокие требования к сервису, питанию, содержанию программ. Для принимающей стороны это стимул совершенствовать уровень качества услуг и креативность", - сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, слова которой привели в сообщении.

https://1prime.ru/20241219/turizm-853691068.html

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россия, турпоток