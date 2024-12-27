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ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/turtsiya-853902552.html
ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов
ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов - 27.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов
Центральный банк Турции может пойти на осторожное снижение ключевой ставки в 2025 году, на конец года она может составить 30%, пишет газета Ekonomim со ссылкой... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:00+0300
2024-12-27T12:00+0300
экономика
турция
ставка
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АНКАРА, 27 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти на осторожное снижение ключевой ставки в 2025 году, на конец года она может составить 30%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на экономистов и участников рынка. Центральный банк Турции в четверг впервые почти за 2 года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года. "Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции снизил учетную ставку с 50 до 47,5%, на 250 базисных пунктов, и сузил коридор процентных ставок. Эксперты заявили, что Центральный банк, который теперь будет проводить только 8 заседаний в год, начал цикл снижения процентной ставки, но будет делать свои следующие шаги осторожно и контролируемо", - пишет издание со ссылкой на мнения экономистов. По словам экономиста Инанджа Сонера, приводимым в статье, ЦБ Турции стал оптимистично смотреть на перспективы инфляции благодаря относительно контролируемому повышению минимальной заработной платы (МРОТ) на 30%, высоким резервам и дерегуляции. "Сокращение количества заседаний с 12 до 8 в год также облегчает контроль ЦБ Турции над обменным курсом и инфляцией. Соответственно, мы сохраняем наш прогноз по потребительской инфляции на уровне 26%, прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на уровне 42 лиры за доллар и процентной ставке 30% на конец 2025 года", - цитирует издание слова экономиста. Участники исследования, проведенного ЦБ страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают курс турецкой лиры на конец текущего года в 35,72 лиры за доллар. А прогноз курса лиры на следующий год понижен до 43,23 лиры за доллар. Согласно ожиданиям на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на неделе объявил об увеличении минимальной заработной платы (МРОТ) в стране на 30%, до 628 долларов, в то время как Конфедерация турецких профсоюзов призывала повысить ее до 840 долларов. Тридцатипроцентное повышение МРОТ было резко воспринято оппозиционными кругами в Турции, тема широко обсуждается в соцсети Х.
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турция, ставка
Экономика, ТУРЦИЯ, ставка
12:00 27.12.2024
 
ЦБ Турции может начать снижать учетную ставку до 30 процентов

Ekonomim: ЦБ Турции в 2025 году может осторожно снижать учетную ставку до 30%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 27 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции может пойти на осторожное снижение ключевой ставки в 2025 году, на конец года она может составить 30%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на экономистов и участников рынка.
Центральный банк Турции в четверг впервые почти за 2 года принял решение снизить ключевую ставку - до 47,5% с 50%. Предыдущее снижение было зафиксировано в феврале 2023 года.
"Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции снизил учетную ставку с 50 до 47,5%, на 250 базисных пунктов, и сузил коридор процентных ставок. Эксперты заявили, что Центральный банк, который теперь будет проводить только 8 заседаний в год, начал цикл снижения процентной ставки, но будет делать свои следующие шаги осторожно и контролируемо", - пишет издание со ссылкой на мнения экономистов.
По словам экономиста Инанджа Сонера, приводимым в статье, ЦБ Турции стал оптимистично смотреть на перспективы инфляции благодаря относительно контролируемому повышению минимальной заработной платы (МРОТ) на 30%, высоким резервам и дерегуляции.
"Сокращение количества заседаний с 12 до 8 в год также облегчает контроль ЦБ Турции над обменным курсом и инфляцией. Соответственно, мы сохраняем наш прогноз по потребительской инфляции на уровне 26%, прогноз по курсу доллара США к турецкой лире на уровне 42 лиры за доллар и процентной ставке 30% на конец 2025 года", - цитирует издание слова экономиста.
Участники исследования, проведенного ЦБ страны ранее в декабре, повысили свои прогнозы относительно инфляции по итогам года до 45,28% с 44,81%. Также они ожидают курс турецкой лиры на конец текущего года в 35,72 лиры за доллар. А прогноз курса лиры на следующий год понижен до 43,23 лиры за доллар. Согласно ожиданиям на следующий год, максимальный показатель учетной ставки составит 35%, минимальный - 27,5%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее на неделе объявил об увеличении минимальной заработной платы (МРОТ) в стране на 30%, до 628 долларов, в то время как Конфедерация турецких профсоюзов призывала повысить ее до 840 долларов. Тридцатипроцентное повышение МРОТ было резко воспринято оппозиционными кругами в Турции, тема широко обсуждается в соцсети Х.
Вид на Стамбул, Турция
ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку
Вчера, 14:06
 
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